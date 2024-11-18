Puff Daddy розповів, до чого його довела Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес намагається уникати запитань про роман із Шоном Комбсом. Тільки раз вона сказала, що ці стосунки для неї були непростими.

55-річний американський музичний магнат P Diddy, якого було заарештовано 16 вересня і звинувачено в рекеті, секс-торгівлі та сексуальних зґвалтуваннях, розповів, що ходив до психотерапевта через Кім Портер і Дженніфер Лопес, пише Mirror.

Лопес і Шон Комбс (справжнє ім'я музиканта) зустрічалися з 1999-го до 2001 року, а під час стосунків обоє опинилися в центрі розслідування через стрілянину в одному з нічних закладів. Свого часу їх називали "золотою парою", за їхнім бурхливим романом стежили всі ЗМІ.

Після розставання кожен із них пішов своїм шляхом, водночас Дженніфер максимально дистанціювалася від Шона. Коли навколо нього спалахнув грандіозний скандал, співачка взагалі ніяк не коментувала роман із засновником Bad Boy Records і його білі вечірки. Лише одного разу, ще до арешту Шона, Лопес обмовилася, що ці стосунки були "бурхливими та емоційно виснажливими".

Зі свого боку Puff Daddy не так легко пережив їхній розрив. У ЗМІ спливло інтерв'ю артиста задовго до його арешту, де той зізнавався, що Дженніфер змусила його піти на терапію.

"Я ходив на терапію через стосунки, в яких я був, через трагедії, які я пережив. Я думаю, терапія хороша. Мене називали біполярним — це не так. У мене просто дуже різкі перепади настрою. Я ходив на терапію, коли помер B.I.G., але більша частина моєї терапії була пов'язана з любов'ю і стосунками. Я проходив терапію з приводу моїх стосунків із Кім [Портер], з приводу моїх стосунків із Дженніфер. Терапія допомогла мені пережити багато з цих ситуацій", — зізнавався він.

Як пише RadarOnline.com, Джей Ло розуміє, що у світлі останніх подій у житті Комбса інтерес преси до неї теж зріс, тому всіляко уникає будь-яких запитань про них. Інсайдери подейкують, що скандал навіть позначився на її здоров'ї.

"Її зв'язки з ним, що спливли на поверхню, є для неї піаркатастрофою і завдають шкоди її власному здоров'ю", — повідомило джерело новинному виданню.

Раніше Фокус писав, що Комбс, суд над яким призначений на травень 2025 року, відзначив день народження у в'язниці. Він спростовує всі звинувачення проти себе, хоча його адвокатам стає все важче справлятися зі все більшою кількістю нової інформації про витівки його клієнта.