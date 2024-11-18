Puff Daddy рассказал, до чего его довела Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес старается избегать вопросов о романе с Шоном Комбсом. Только раз она сказала, что эти отношения для нее были непростыми.

55-летний американский музыкальный магнат P. Diddy, который был арестован 16 сентября и обвинен в рэкете, секс-торговле и сексуальных изнасилованиях, рассказал, что ходил к психотерапевту из-за Ким Портер и Дженнифер Лопес, пишет Mirror.

Лопес и Шон Комбс (настоящее имя музыканта) встречались с 1999-го по 2001 год, а во время отношений оба оказались в центре расследования из-за стрельбы в одном из ночных заведений. В свое время их называли "золотой парой", за их бурным романом следили все СМИ.

После расставания каждый из них пошел своим путем, и Дженнифер максимально дистанциировалась от Шона. Когда вокруг него вспыхнул грандиозный скандал, певица вообще никак не комментировала роман с основателем Bad Boy Records и его белые вечеринки. Только однажды, еще до ареста Шона, Лопес обмолвилась, что эти отношения были "бурные и эмоционально изматывающие".

В свою очередь Puff Daddy не так легко пережил их разрыв. В СМИ всплыло интервью, данное артистом задолго до его ареста, где тот признавался, что Дженнифер заставила его пойти на терапию.

"Я ходил на терапию из-за отношений, в которых я был, из-за трагедий, которые я пережил. Я думаю, терапия хороша. Меня называли биполярным – это не так. У меня просто очень резкие перепады настроения. Я ходил на терапию, когда умер B.I.G., но большая часть моей терапии была связана с любовью и отношениями. Я проходил терапию по поводу моих отношений с Ким [Портер], по поводу моих отношений с Дженнифер. Терапия помогла мне пережить многие из этих ситуаций", — признавался он.

Как пишет RadarOnline.com, Джей Ло понимает, что в свете последних событий в жизни Комбса интерес прессы к ней тоже возрос, поэтому всячески избегает любых вопросов о них. Инсайдеры поговаривают, что скандал даже сказался на ее здоровье.

"Ее связи с ним, всплывшие на поверхность, являются для нее пиар-катастрофой и наносят ущерб ее собственному здоровью", — сообщил источник новостному изданию.

Ранее Фокус писал, что Комбс, суд над которым назначен на май 2025 года, отметил день рождения в тюрьме. Он опровергает все обвинения против себя, хотя его адвокатам становится все тяжелее справляться с растущим количеством новой информации о выходках его клиента.