Не в этом году: назначена дата суда над Puff Daddy

Несмотря на то, что адвокаты Шона Комбса подали третью апелляцию для его освобождения под залог, рэпер продолжает оставаться под стражей.

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Судья Арун Субраманиан назначил дату предстоящего федерального суда над музыкальным магнатом Шоном Комбсом, он же Puff Daddy, по делу по обвинению в сексуальных преступлениях. Он пройдет 5 мая 2025 года — в тот же день, когда должен состояться Met Gala 2025 года, сообщает USA Today.

Комбс был арестован в отеле на Манхэттене 16 сентября и на следующий день предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке для занятия проституцией.

Он настаивает на своей невиновности, опровергая все обвинения, несмотря на то, что количество исков против него продолжает расти.

На последнем судебном заседании, которое состоялись 10 октября, присутствовали сыновья рэпера Джастин, Кристиан и Куинси, а также дочери Ченс и Д'Лила. С ними в суд приехала мать музыканта, 84-летняя Дженис. Толпа у здания суда встретила их гулом и вопросами о Комбсе.

У здания суда собрались репортеры и зеваки

Самого рэпера вывели через боковую дверь сотрудники Службы маршалов США.

Адвокаты артиста обвиняют правительство в утечке видео из отеля, сделанное камерами в 2016 году, где Комбс избивает свою девушку Кэсси Вентуру. В ходатайстве юридическая команда Комбса заявляет, что эта запись "настроила общественность против музыкального магната". Защита рэпера запросила слушание доказательств для расследования предполагаемого неправомерного поведения правительства и для государственных учреждений, вовлеченных в дело, включая Службу расследований внутренней безопасности (которая руководила рейдами на дома Комбса в марте), чтобы раскрыть сообщения и записи, связанные с предполагаемыми "утечками" в СМИ.

Прокурор Эмили Джонсон назвала эти претензии и запрос на "запрет на разглашение информации" попыткой "исключить изобличающее доказательство". Она сказала, что у прокуроров не возникнет проблем с подтверждением своих обязательств не раскрывать конфиденциальные доказательства прессе, но заявила, что защита также должна быть связана этим.

Джонсон также выразила обеспокоенность по поводу заявления адвоката Комбса Марка Агнифило в сентябрьском интервью TMZ, назвавшего дело Puff Daddy "разгромом успешного чернокожего мужчины". По ее словам, этот комментарий равносилен обвинению в том, что правительство "участвует в расистском преследовании".

Через две недели после ареста Комбса техасский адвокат Тони Бузби объявил о более 120 ожидающих рассмотрения гражданских исках против рэпера, удостоенного премии "Грэмми". Его клиенты, некоторые из которых были несовершеннолетними, когда имело место предполагаемое насилие, обвиняют Комбса в "жестоком сексуальном насилии или изнасиловании", "содействии сексу с контролируемым веществом", "распространении видеозаписей" и "сексуальном насилии над несовершеннолетними" и пр.

Тем временем адвокаты Diddy подали третью апелляцию с требованием отпустить их клиента под залог.

Ранее Фокус писал, что Джастин Бибер отреагировал на арест Puff Daddy.