Жертвам от 9 до 38 лет: против Puff Daddy выдвинут еще 120 дополнительных исков

После ареста Шона Комбса юристы призвали потенциальных жертв заявить о себе. За 10 дней они получили более 3000 ответов, но сузили это число до более чем 100 случаев, которые они смогли подтвердить и сочли достоверными.

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Команда юристов, которая работает по делу Шона Комбса, он же P. Diddy, заявила, что подаст 120 дополнительных исков о сексуальном насилии, сообщает The Washington Post.

Эти иски существенно увеличат количество обвинений в сексуальном насилии против находящегося в тяжелом положении музыкального продюсера, широко известного под своим сценическим псевдонимом Diddy. Комбс и его сообщники также будут обвинены в угрозах жертвам, чтобы они молчали, и раздаче денег за молчание в размере $10 000.

"Самый большой секрет в индустрии развлечений, который на самом деле вовсе не был секретом, наконец-то был раскрыт миру. Стена молчания теперь сломана", — сказал Тони Бузби, один из ведущих адвокатов, на пресс-конференции в Хьюстоне.

Предполагаемые нападения имели место в основном в Нью-Йорке: либо на Манхэттене, либо в Хэмптоне, а также в Лос-Анджелесе и Майами. Они происходили в известных местах, отелях и частных резиденциях, включая вечеринки и празднования выхода альбомов. Нападения также предположительно происходили на прослушиваниях и знаменитых и многолюдных "белых вечеринках" Комбса, которые он регулярно проводил в начале нулевых.

Адвокат уточнил, что более половины предполагаемых жертв сообщили о нападении в полицию или больницу. Токсикологические отчеты показали, что у некоторых из их в организме была "лошадиная" доза транквилизаторов.

Большинство вероятных потерпевших — афроамериканцы, а почти треть — белые. Бузби уточнил, что из 120 предполагаемых жертв 25 на тот момент были несовершеннолетними.

Адвокат Тони Бузби заявил, что самой мледшей жертве Комбса было 9 лет

Кроме Бузби, истцов будет представлять Эндрю Ван Арсдейл, который ранее представлял сотни жертв в иске о сексуальном насилии против Boy Scouts of America. По его словам, предстоящие иски — "беспрецедентные по масштабу".

Арсдейл подчеркнул, что среди предполагаемых жертв Комбса примерно равное количество мужчин и женщин, возраст которых на момент нападений составлял от 9 до 38 лет. Предполагаемые нападения охватывают 20-летний период в 2000-х и 2010-х годах, когда Diddy был на пике своей славы. Жертвы почувствовали себя обязанными выступить после того, как рэпер был арестован и ему отказали в залоге в прошлом месяце, сказал Ван Арсдейл, объяснив, что уголовные обвинения подтвердили их опыт после того, как многие жертвы годами винили себя.

В свою очередь Эрика Вольф, адвокат Комбса, продолжает от имени своего клиента опровергать все обвинения.

"Как подчеркнула юридическая команда господина Комбса, он не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком. Тем не менее господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов", — заявила она.

Комбс, который в целом отрицал все обвинения против него, ранее был обвинен в сексуальном насилии почти дюжину раз, как женщинами, так и мужчинами, и содержался без залога в тюрьме Бруклина с тех пор, как его арестовали 16 сентября по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и вымогательстве.

Юридические фирмы Бузби и Ван Арсдейла призвали потенциальных жертв выступить после ареста рэпера. За 10 дней они получили более 3 000 ответов, сказал Ван Арсдейл. Команда юристов сузила это число до более чем 100 случаев, которые они смогли подтвердить и сочли достоверными.

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