Жертвам від 9 до 38 років: проти Puff Daddy висунуть ще 120 додаткових позовів

Після арешту Шона Комбса юристи закликали потенційних жертв заявити про себе. За 10 днів вони отримали понад 3 000 відповідей, але звузили це число до більш ніж 100 випадків, які вони змогли підтвердити і визнали достовірними.

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Команда юристів, яка працює у справі Шона Комбса, він же P. Diddy, заявила, що подасть 120 додаткових позовів про сексуальне насильство, повідомляє The Washington Post.

Ці позови істотно збільшать кількість звинувачень у сексуальному насильстві проти музичного продюсера, широко відомого під своїм сценічним псевдонімом Diddy, який перебуває у важкому становищі. Комбс і його спільники також будуть звинувачені в погрозах жертвам, щоб вони мовчали, і роздачі грошей за мовчання в розмірі $10 000.

"Найбільший секрет в індустрії розваг, який насправді зовсім не був секретом, нарешті був розкритий світу. Стіну мовчання тепер зламано", — сказав Тоні Бузбі, один із провідних адвокатів, на пресконференції в Г'юстоні.

Імовірні напади відбувалися переважно в Нью-Йорку: або на Мангеттені, або в Гемптоні, а також у Лос-Анджелесі та Маямі. Вони відбувалися у відомих місцях, готелях і приватних резиденціях, включно з вечірками і святкуваннями виходу альбомів. Напади також, імовірно, відбувалися на прослуховуваннях і знаменитих і багатолюдних "білих вечірках" Комбса, які він регулярно проводив на початку нульових.

Адвокат уточнив, що більше половини ймовірних жертв повідомили про напад у поліцію або лікарню. Токсикологічні звіти засвідчили, що в деяких із них в організмі була "кінська" доза транквілізаторів.

Більшість імовірних потерпілих — афроамериканці, а майже третина — білі. Бузбі уточнив, що зі 120 ймовірних жертв 25 на той момент були неповнолітніми.

Адвокат Тоні Бузбі заявив, що наймолодшій жертві Комбса було 9 років

Крім Бузбі, позивачів представлятиме Ендрю Ван Арсдейл, який раніше представляв сотні жертв у позові про сексуальне насильство проти Boy Scouts of America. За його словами, майбутні позови — "безпрецедентні за масштабом".

Арсдейл наголосив, що серед імовірних жертв Комбса приблизно рівна кількість чоловіків і жінок, вік яких на момент нападів становив від 9 до 38 років. Імовірні напади охоплюють 20-річний період у 2000-х і 2010-х роках, коли Diddy був на піку своєї слави. Жертви відчули себе зобов'язаними виступити після того, як репера заарештували і йому відмовили в заставі минулого місяця, сказав Ван Арсдейл, пояснивши, що кримінальні звинувачення підтвердили їхній досвід після того, як багато жертв роками звинувачували себе.

Натомість Еріка Вольф, адвокатка Комбса, продовжує від імені свого клієнта спростовувати всі звинувачення.

"Як наголосила юридична команда пана Комбса, він не може розглядати кожне необґрунтоване звинувачення в тому, що стало безрозсудним медіа-цирком. Проте пан Комбс рішуче і категорично заперечує, як неправдиві та наклепницькі, будь-які твердження про те, що він вчинив сексуальне насильство над будь-ким, включно з неповнолітніми. Він із нетерпінням чекає можливості довести свою невинність і виправдати себе в суді, де істина буде встановлена на основі доказів, а не домислів", — заявила вона.

Комбс, який загалом заперечував усі звинувачення проти нього, раніше був звинувачений у сексуальному насильстві майже дюжину разів, як жінками, так і чоловіками, і утримувався без застави у в'язниці Брукліна відтоді, як його заарештували 16 вересня за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та здирництві.

Юридичні фірми Бузбі і Ван Арсдейла закликали потенційних жертв виступити після арешту репера. За 10 днів вони отримали понад 3 000 відповідей, сказав Ван Арсдейл. Команда юристів звузила це число до більш ніж 100 випадків, які вони змогли підтвердити і визнали достовірними.

Раніше Фокус писав, чому Джастін Бібер, якого називають однією з можливих жертв репера, зберігає мовчання на тлі скандалу.