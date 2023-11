Відомого репера Пі Дідді звинуватила у зґвалтуванні колишня дівчина

Дідді, чиє справжнє ім'я Шон Комбс, уже встиг врегулювати позов зі своєю колишньою партнеркою Кессі.

54-річного репера Шона Комбса, відомого під псевдонімом Дідді, бачили біля його особняка на Стар-Айленді у Флориді, після того, як він опинився в центрі секс-скандалу. Його колишня дівчина Кессі звинуватила його в зґвалтуванні. Буквально через день Дідді і Кессі в п'ятницю підтвердили мирову угоду, не розкриваючи жодних подробиць. Про це пише Daily Mail.

54-річний репер, який народився в Нью-Йорку, мав похмурий вигляд, коли його сфотографували папараці.

Його бачили поруч із жінкою, яка, як вважають, була керівником його пресслужби Христиною Хоррам.

R&B-співачка Кессі в четвер подала федеральний позов проти Дідді, в якому вона озвучила гучні звинувачення у зґвалтуванні.

Шон Комбс і Кессі на Met Gala у 2018 році Фото: Getty Images

Але в п'ятницю вони обидва опублікували заяви, в яких оголосили, що досягли угоди. Жодних конкретних подробиць про умови врегулювання не розголошується.

"Я вирішила розв'язати це питання мирним шляхом за умови, що у мене буде певний рівень контролю. Я хочу подякувати своїй сім'ї, шанувальникам і адвокатам за їхню непохитну підтримку", — сказала Кессі.

Дідді заявив: "Ми вирішили розв'язати це питання мирним шляхом. Я бажаю Кессі та її родині всього найкращого".

Адвокат Дідді також підкреслив, що врегулювання спору з його клієнтом не означало визнання будь-яких правопорушень.

У позові від Кессі стверджувалося, що він контролював Кессі й ображав її протягом понад десяти років, накачував її наркотиками, бив і змушував займатися сексом із кількома чоловіками за викликом. Кессі заявила, що таким чином Дідді втілював у життя свої фантазії про вуаєризм.

Пара, яка познайомилася 2005 року, коли їй було 19, розлучилася 2018 року. У позові стверджувалося, що перед закінченням їхніх стосунків він увірвався в її будинок і зґвалтував її.

Дідді категорично відкинув усі "образливі й обурливі звинувачення".

Статки Дідді оцінюють в 1 мільярд доларів.

Він став одним із найвідоміших музичних продюсерів свого покоління, працюючи з такими іменами, як Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Ліл Кім, Faith Evans і 112. Він побудував одну з найбільших імперій хіп-хопу.

Магнат створив лінію модного одягу Sean John, запустив музичний телеканал Revolt і продюсував реаліті-шоу Making the Band для MTV.

Цього року він випустив свій п'ятий студійний альбом "The Love Album: Off the Grid", який цього місяця отримав дві номінації на "Греммі".

Журнал Forbes назвав його 2017 року найбільш високооплачуваним музикантом у світі, коли він заробляв близько 130 мільйонів доларів на рік.

Дідді заснував свій лейбл Bad Boy, з яким Кессі підписала контракт 2006 року. Відтоді Кессі вийшла заміж за Алекса Файна і має від нього двох дітей.

Вона була зачарована його розкішним способом життя і скористалася перевагами випуску свого дебютного альбому під його лейблом.

Дідді не новачок у судових процесах, але вони часто стосуються його алкогольних брендів.

У травні цього року він подав до суду на компанію з виробництва спиртних напоїв Diageo, стверджуючи, що його бренди горілки і текіли не отримали обіцяних інвестицій.

