Puff Daddy з в'язниці попросив родичів знайти компромат на жертв: деталі

Адвокати репера вважають, що обшуки в камері їхнього клієнта та вилучення особистих документів є порушенням його прав. Тепер вони вимагають скасувати обвинувальний висновок.

Адвокати американського музичного магната Шона Комбза під час екстреного судового засідання в Нью-Йорку звинуватили прокурорів у "повному інституційному провалі" після того, як у межах слідства обшукали камеру, де сидить обвинувачений у низці тяжких злочинів Puff Daddy, повідомляє Daily Mail. Найбільше обурення у сторони захисту викликало вилучення 19 сторінок записів музиканта.

Марк Агніфіло, адвокат Комбза, заявив, що в паперах, які винесли з камери, Пі Дідді робив рукописні нотатки для своїх юристів щодо стратегій захисту на майбутньому судовому процесі.

Зі свого боку федерали відповіли, що в списку "Що потрібно зробити" Комбз розписав вказівки одному з членів своєї сім'ї, де просив знайти компромат на двох імовірних жертв.

Раніше адвокат Puff Daddy назвав обшук "спланованою зачисткою" і "приводом" для того, щоб зрештою відправити Дідді за ґрати. Тепер він вимагає або відхилити обвинувальний висновок, або дати відвід групі обвинувачення.

"Ми недостатньо знаємо, щоб сказати, який засіб правового захисту є розумним", — сказав він суду.

Прокурорка Мері Славік повідомила суду, що вони діяли "абсолютно доречним" способом щодо документів. Вона сказала, що вилучені записи передали "Команді фільтрації" — окремій групі прокурорів. Прокурорка підтвердила, що спірні нотатки містили список "Справи Дідді", згадки про членів сім'ї та фінансові питання, а також "цитати, що надихають". В одній записці йшлося, що він хотів "знайти компромат" на двох різних жертв, а Дідді написав члену сім'ї про те, що "знайшов усе" на одну конкретну жертву.

Суддя Арун Субраманіан наказав, щоб обвинувачення видалило всі свої копії документів на цей момент.

Шон Комбз після арешту перебуває в Центрі ув'язнення Metropolitan у Брукліні. На судовому засіданні, яке відбулося 19 листопада, він не був у кайданках, як раніше, що є проханням його адвокатів, задоволеним суддею.

На засіданні репер виглядав розслабленим і посміхався, коли увійшов через бічні двері, жартував зі своїми адвокатами і обіймав їх.

Наразі Комбз звинувачується, зокрема, і в перешкоджанні справі обвинувачення з-за ґрат шляхом підкупу свідків та залучення власних дітей до "піар-кампанії". За словами прокурорів, він "продемонстрував надприродну здатність змушувати інших виконувати його накази", навіть попри те, що він перебуває у в'язниці.

Серед таких його вчинків — спроба вплинути на потенційних присяжних, змусивши своїх сімох дітей опублікувати відео, присвячене його дню народження 4 листопада, який він провів в ув'язненні.

Також є інформація, що Дідді нібито заплатив одному свідку, зателефонувавши і написавши їй 128 повідомлень протягом чотирьох днів зі своєї тюремної камери, щоб переконати її підтримати його. Крім того, він використовував телефонні рахунки інших ув'язнених, щоб телефонувати людям, з якими йому заборонено розмовляти.

Раніше Фокус писав, що чекає на Puff Daddy на думку астролога, і що стосовно його подальшої долі говорить таролог.