Тарологиня розповіла, чим закінчиться історія з Puff Daddy (відео)

За словами таролога, історія з вечірками зараз спливла не просто так. Ця ситуація комусь дуже вигідна.

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Поки Шон Комбс, він же Puff Daddy, він же P. Diddy і Diddy сидить у бруклінській в'язниці в очікуванні суду, голлівудські селебріті з острахом очікують на його свідчення, адвокати готують нові позови, а астрологи читають його подальшу долю за зірками, тарологи теж не оминули увагою цей скандал. Українська тарологиня Альона (Мадам Зідан) зробила розклад і подивилася відповіді на основні питання про Комбса, його вечірки і про те, що його чекає в майбутньому.

Чому правда про "білі вечірки" спливла тільки зараз, якщо вони тривали далеко не один рік? Судячи з карт, ця ситуація не випадкова і схожа на підставу, організовану двома впливовими "королями", у кожного з яких — свої інтереси.

Мадам Зідан зробила розклад на долю опального репера Шона Комбса

"Цей скандал не просто так з'явився", — наголосила тарологиня. За її словами, у цій історії частка правди, багато вигод і багато недоведеного. Чимало інформації, яка зараз подається, є роздутим фейком. Вечірки "кришували" можновладці. Насправді всі про все знали, добровільно відвідували, не боялися викриттів, а все, що відбувалося, було "за обопільною згодою".

Відповідаючи на запитання, чому про це так довго мовчали, Альона сказала:

"Цю історію треба розкрити саме зараз, щоб підняти людей на вуха. Триває активна маніпуляція. Цю історію ніхто не збирався роздмухувати, тож складається враження, що те, що відбувається на вечірках, нікого особливо не "парило" в ті моменти. Це була така собі норма. Зараз це потрібно розпіарити, розкричати, розтрубити на весь світ, щоб, можливо, когось навіть посадити, щоб якихось людей опустити на дно".

Мадам Зідан каже, що, за картами, P. Diddy — дуже хороший фахівець у роботі з людьми. Він організовував ці вечірки, щоб налагодити контакти, завести знайомства, заколисати пильність. Були на заходах і моменти, які знімалися і відстежувалися.

"Чому туди йшли актори? Побачити інший світ якогось божевілля. Вони розуміли, що ризикують, відвідуючи ці вечірки. Він заманював людей, інвестиції. Може, там плелися інтриги одних кланів проти інших", — зазначає тарологиня.

"Білі вечірки" в особняку Комбса були дуже популярними Фото: Getty

Щодо інформації про насильство над дітьми та різні ритуали, які, можливо, відбувалися за зачиненими дверима, то, наголошує Мадам Зідан, якщо там і були якісь неповнолітні, то їх уже немає серед живих:

"Цих дітей не знайдуть, цю тему закрито. Насильство якщо й було, то це були не місцеві, а мігранти, дані про яких неможливо відшукати".

У ЗМІ фігурувала інформація про те, що на таких вечірках міг бути Дональд Трамп.

"Трампа запрошували, я б так сказала, але він не відвідував цих вечірок і не брав участі ні в чому. Цей скандал його не особливо зачепить. Буде, звичайно, спроба завдати удару в спину, але його виправдають. Не вплине ця ситуація і на президентські вибори", — читає по картах тарологиня.

У підсумку всю провину "повісять" на Puff Daddy.

"Його закошмарять або навіть ізолюють. Йому випадає Десятка мечів. Ті два королі, які це заварили, вони його і приберуть. За картами йде фізичне усунення, але не відразу. Ще якась інформація з'являтиметься, потім — ще якась далека дорога, а наприкінці, найімовірніше, фізичне усунення", — продовжила авторка відео.

Що стосується інших людей зі списку, то далеко не всі імена будуть озвучені, мало кого притягнуть до відповідальності. Зірки, імена яких прозвучать, на певний час зникнуть з поля зору, втративши репутацію і зганьбившись, але з часом повернуться.

"Тут історія специфічна: дуже мало буде доказів. Плюс усе це "кришувалося". Їм простіше прибрати одного P. Diddy і забути скандал, ніж ганьбити всіх на весь світ", — каже фахівчиня з Таро.

Згодом, впевнена Альона, стане відомо, що вся ця історія була кимось замовлена.

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