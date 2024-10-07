Таролог рассказала, чем закончится история с Puff Daddy (видео)

По словам таролога, история с вечеринками сейчас всплыла не просто так. Эта ситуация кому-то очень выгодна.

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Пока Шон Комбс, он же Puff Daddy, он же P. Diddy и Diddy сидит в бруклинской тюрьме в ожидании суда, голливудские селебрити в страхе ожидают его показаний, адвокаты готовят новые иски, а астрологи читают его дальнейшую судьбу по звездам, тарологи тоже не обошли вниманием этот скандал. Украинский таролог Алена (Мадам Зидан) сделала расклад и посмотрела ответы на основные вопросы о Комбсе, его вечеринках и о том, что его ждет в будущем.

Почему правда о "белых вечеринках" всплыла только сейчас, если они продолжались далеко не один год?

Судя по картам, эта ситуация не случайна и похожа на подставу, организованную двумя влиятельными "королями", у каждого из которых — свой интерес.

Мадам Зидан сделала расклад на судьбу опального рэпера Шона Комбса

"Этот скандал не просто так появился", — подчеркнула таролог. По ее словам, в этой истории доля правды, много выгод и много недоказуемого. Немало информации, которая сейчас подается, является раздутым фейком. Вечеринки крышевались властьимущими. На самом деле все обо всем знали, добровольно посещали, не боялись разоблачений, а все происходящее было "по обоюдному согласию".

Отвечая на вопрос, почему об этом так долго молчали, Алена сказала:

"Эту историю надо раскрыть именно сейчас, чтобы поднять людей на уши. Идет активная манипуляция. Эту историю никто не собирался раздувать, и складывается впечатление, что происходящее на вечеринках никого особо не "парило" в те моменты. Это была своего рода норма. Сейчас это нужно распиарить, раскричать, раструбить на весь мир, чтобы, возможно, кого-то даже посадить, чтобы каких-то людей опустить на дно".

Мадам Зидан говорит, что, по картам, P. Diddy — очень хороший специалист в работе с людьми. Он организовывал эти вечеринки, чтобы наладить контакты, завести знакомства, убаюкать бдительность. Были на мероприятиях и моменты, которые снимались и отслеживались.

"Почему туда шли актеры? Увидеть другой мир некоего безумия. Они понимали, что рискуют, посещая эти вечеринки. Он завлекал людей, инвестиции. Может, там плелись интриги одних кланов против других", — отмечает таролог.

"Белые вечеринки" в особняке Комбса были очень популярными Фото: Getty

Что касается информации о насилии над детьми и разных ритуалах, которые, возможно, проходили за закрытой дверью, то, подчеркивает Мадам Зидан, если там и были какие-то несовершеннолетние, то их уже нет в живых:

"Этих детей не найдут, эта тема закрыта. Насилие если и было, то это были не местные, а мигранты, информацию о которых невозможно отыскать".

В СМИ фигурировала информация о том, что на таких вечеринках мог быть Дональд Трамп.

"Трампа приглашали, я бы так сказала, но он не посещал эти вечеринки и не участвовал ни в чем. Этот скандал его не особо заденет. Будет, конечно, попытка нанести удар в спину, но его оправдают. Не повлияет эта ситуация и на президентские выборы", — читает по картам таролог.

В итоге всю вину "повесят" на Puff Daddy.

"Его закошмарят или даже изолируют. Ему выпадает Десятка мечей. Те два короля, которые это заварили, они его и уберут. По картам идет физическое устранение, но не сразу. Еще какая-то информация будет появляться, затем – еще какая-то дальняя дорога, но в конце, скорее всего, физическое устранение", — продолжила автор видео.

Что касается других людей из списка, то далеко не все имена будут озвучены, и мало кого привлекут к ответственности. Звезды, имена которых прозвучат, на какое-то время пропадут из виду, потеряв репутацию и опозорившись, но со временем вернутся.

"Тут история специфическая: очень мало будет доказательств. Плюс все это крышевалось. Им проще убрать одного P. Diddy и забыть скандал, чем позорить всех на весь мир", — говорит специалист по Таро.

Со временем, уверена Алена, станет известно, что вся эта история была кем-то заказана.

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