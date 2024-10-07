Мать Puff Daddy впервые после его ареста нарушила молчание: что она заявила

Мать рэпера попросила общественность не осуждать ее сына до тех пор, пока он не выступит в суде в свою защиту и расскажет, как все происходило на самом деле. По ее словам, ее сердце разбито из-за того, что Шона "топят" и лишают его достоинства.

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84-летняя Дженис Смоллс Комбс, мать P. Diddy, впервые нарушила молчание после ареста сына 16 сентября и предъявления ему ряда обвинений в тяжелых преступлениях, включая торговлю людьми, рэкет и сексуальное насилие. Она выступила против публичного линчевания своего сына, пишет Us Weekly.

Женщина через своего адвоката Натли Г. Фиггерс передала заявление для СМИ "как мать, которая опустошена и глубоко опечалена".

По ее словам, "быть ​​свидетелем того, что, похоже, похоже на публичное линчевание моего сына, прежде чем у него появилась возможность доказать свою невиновность, — это боль, которую невозможно выразить словами".

Мать рэпера призналась, что Шон не сказал ей правду о том, что поднимал руку на свою девушку Кэсси Вентуру, пока она не увидела запись 2016 года из отеля в Лос-Анджелесе, где музыкант избивает певицу, которая пытается убежать от него.

Дженис считает, что урегулировав претензии Кэсси, обвинившей его в насилии, Diddy "открыл себя для судебных исков от других, которые преследовали его ради финансовой выгоды".

"Я здесь не для того, чтобы изображать своего сына идеальным, потому что он не идеален. Он совершал ошибки в своем прошлом, как и все мы. Мой сын, возможно, был не совсем честен в некоторых вещах, например, отрицал, что когда-либо проявлял жестокость по отношению к бывшей девушке, хотя видеонаблюдение в отеле показывало обратное. Иногда правда и ложь переплетаются так тесно, что становится страшно признать одну часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки нормы или слишком сложна, чтобы в нее поверить", — гласит заявление.

Дженис Комбс часто сопровождала сына на красных дорожках Фото: Getty

По ее словам, эти факторы сыграли решающую роль в урегулировании иска между Шоном и Кэсси. И это, уверена Дженис, было большой ошибкой, поскольку ее сыну нужно было "оспаривать его до конца". Теперь же, говорит она, федеральное правительство использовало это решение против рэпера как признание его вины.

Дженис продолжила, что "ложные обвинения в сексуальном насилии мешают настоящим жертвам сексуального насилия получить справедливость, которую они заслуживают".

Женщина утверждает, что ей тяжело видеть, как ее сын "теряет свободу, наносит ущерб его репутации и не получает поддержки со стороны общественности, хотя он еще не изложил свою позицию":

"Худшая часть этого испытания — наблюдать, как моего любимого сына лишают достоинства, не за то, что он сделал, а за то, во что люди предпочитают верить о нем. Я никогда не забуду, как весь мир шутит и смеется над тем, как жизнь моего сына рушится на наших глазах. По-настоящему мучительно наблюдать, как мир так быстро и легко отворачивается от моего сына из-за лжи и заблуждений, даже не выслушав его сторону и не предоставив ему возможности изложить свою позицию".

Она призвала "сторонников, поклонников, коллег, друзей и общественность Дидди не осуждать его, пока он не заговорит в свою защиту:

"Мой сын не тот монстр, каким его изображают, и он заслуживает возможности рассказать свою версию. Я могу только молиться, чтобы я была жива и увидела, как он говорит правду и будет оправдан".

Тем временем количество исков растет. Адвокат Тони Бузби заявил, что есть еще минимум 120 потерпевших, которые подадут иски против рэпера. По его словам, самой юной жертве музыкального магната было 9 лет.

Комбс все обвинения против себя отрицает и ждет суда, чтобы рассказать свою версию.

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