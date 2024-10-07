Мати Puff Daddy вперше після його арешту порушила мовчання: що вона заявила

Мати репера попросила громадськість не засуджувати її сина доти, доки він не виступить у суді на свій захист і не розповість, як усе відбувалося насправді. За її словами, її серце розбите через те, що Шона "топлять" і позбавляють його гідності.

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84-річна Дженіс Смоллс Комбс, мати P. Diddy, вперше порушила мовчання після арешту сина 16 вересня і пред'явлення йому низки звинувачень у важких злочинах, включно з торгівлею людьми, рекетом і сексуальним насильством. Вона виступила проти публічного лінчування свого сина, пише Us Weekly.

Жінка через свою адвокатку Натлі Г. Фіггерс передала заяву для ЗМІ "як мати, яка спустошена і глибоко засмучена".

За її словами, "бути свідком того, що, схоже, схоже на публічне лінчування мого сина, перш ніж у нього з'явилася можливість довести свою невинність, — це біль, який неможливо висловити словами".

Мати репера зізналася, що Шон не сказав їй правду про те, що піднімав руку на свою дівчину Кессі Вентуру, поки вона не побачила запис 2016 року з готелю в Лос-Анджелесі, де музикант б'є співачку, яка намагається втекти від нього.

Дженіс вважає, що врегулювавши претензії Кессі, яка звинуватила його в насильстві, Diddy "відкрив себе для судових позовів від інших, які переслідували його заради фінансової вигоди".

"Я тут не для того, щоб зображати свого сина ідеальним, тому що він не ідеальний. Він робив помилки у своєму минулому, як і всі ми. Мій син, можливо, був не зовсім чесний у деяких речах, наприклад, заперечував, що колись виявляв жорстокість щодо колишньої дівчини, хоча відеоспостереження в готелі показувало протилежне. Іноді правда і брехня переплітаються так тісно, що стає страшно визнати одну частину історії, особливо коли ця правда виходить за рамки норми або занадто складна, щоб у неї повірити", — йдеться в заяві.

Дженіс Комбс часто супроводжувала сина на червоних доріжках Фото: Getty

За її словами, ці фактори зіграли вирішальну роль у врегулюванні позову між Шоном і Кессі. І це, впевнена Дженіс, було великою помилкою, оскільки її синові потрібно було "оскаржувати його до кінця". Тепер же, каже вона, федеральний уряд використав це рішення проти репера як визнання його провини.

Дженіс продовжила, що "помилкові звинувачення в сексуальному насильстві заважають справжнім жертвам сексуального насильства отримати справедливість, на яку вони заслуговують".

Жінка стверджує, що їй важко бачити, як її син "втрачає свободу, завдає шкоди його репутації і не отримує підтримки з боку громадськості, хоча він ще не виклав свою позицію":

"Найгірша частина цього випробування — спостерігати, як мого улюбленого сина позбавляють гідності, не за те, що він зробив, а за те, у що люди вважають за краще вірити про нього. Я ніколи не забуду, як увесь світ жартує і сміється над тим, як життя мого сина руйнується на наших очах. По-справжньому болісно спостерігати, як світ так швидко і легко відвертається від мого сина через брехню й помилки, навіть не вислухавши його і не надавши йому можливості викласти свою позицію".

Вона закликала "прихильників, шанувальників, колег, друзів і громадськість Дідді не засуджувати його, поки він не заговорить на свій захист:

"Мій син не той монстр, яким його зображують, і він заслуговує на можливість розповісти свою версію. Я можу тільки молитися, щоб я була жива і побачила, як він говорить правду й буде виправданий".

Тимчасом кількість позовів зростає. Адвокат Тоні Бузбі заявив, що є ще щонайменше 120 потерпілих, які подадуть позови проти репера. За його словами, наймолодшій жертві музичного магната було 9 років.

Комбс усі звинувачення проти себе заперечує і чекає суду, щоб розповісти свою версію.

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