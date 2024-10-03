Від підозрілих вечірок до вбивств: сім найгучніших чуток про Пі Дідді (фото)

Останнім часом на адресу відомого репера лунає безліч звинувачень у страшних злочинах, які він категорично заперечує. У будинках Шона Комбза було проведено обшуки, а самого знаменитого продюсера помістили під варту.

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Скандал у Голлівуді навколо знаменитого репера Пі Дідді набирає все більших обертів. Йому висунули звинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. У зв'язку з цим Шон Комбз був заарештований без права звільнення під заставу. Зараз його утримують у Бруклінському центрі ув'язнення Metropolitan Detention Center. Музикант категорично не визнає своєї провини і заперечує будь-які звинувачення на свою адресу. Громадськість насторожують гучні заяви можливих жертв, які останнім часом з'являються в ЗМІ. Фокус зібрав інформацію про найгучніші чутки щодо ймовірних злочинів співака.

Бурхливі вечірки Puff Daddy

Вечірки Шона Комбза влаштовувалися протягом багатьох років. За інформацією юристів це тривало близько 25 років. Вважається, що зірки світової величини знали про те, що відбувається на таких заходах репера. Передбачається, що персонал, який працював у маєтках Комбза, сприяв проведенню бурхливих вечірок і забезпечував гостей дитячими оліями, мастилами та додатковою постільною білизною. На своїх вечірках Шон пропонував гостям не тільки випивку, а й наркотичні речовини, включно з екстазі та кокаїном. За деякими даними, деякі знаменитості проводили в будинку репера по кілька днів. Як вважають захисники, багато хто знав, що там відбувається і багато хто про це мовчав.

Позови про сексуальне насильство Шона Комбза

Уперше позов проти Комбза про сексуальні домагання до Вищого суду округу Лос-Анджелес у травні 2017 року подала Сінді Руела, яка раніше працювала його особистим кухарем, заявивши. Позов було врегульовано за нерозкриту суму в лютому 2019 року. Далі послідувала низка подібних звинувачень.

У лютому 2024 року проти Комбза було подано п'ятий позов, коли на нього подав до суду музичний продюсер Родні "Lil Rod" Джонс. У справі стверджується, що Комбз накачав Джонса наркотиками і вчинив сексуальне насильство над ним.

4 квітня 2024 року Комбза і його сина Крістіана було названо відповідачами в судовому процесі, в якому колишня співробітниця Грейс О'Маркей стверджувала, що Крістіан скоїв проти неї сексуальне насильство в грудні 2022 року, коли вона працювала стюардом на яхті, зафрахтованій Комбзом.

Величезна кількість постраждалих

Після арешту Шона Комбза юристи закликали потенційних жертв заявити про себе. За 10 днів вони отримали понад 3000 відповідей, але звузили це число до більш ніж 100 випадків, які вони змогли підтвердити і визнали достовірними. 1 жовтня 54-річний музичний магнат Шон Комбз, він же Puff Daddy, дізнався про те, що ще 120 осіб із числа його передбачуваних жертв звинуватили його в сексуальному насильстві. Стало відомо, що Комбз і його спільники також можуть отримати звинувачення в погрозах жертвам, щоб вони мовчали, і роздачі грошей за мовчання в розмірі $10 000.

"Найбільший секрет в індустрії розваг, який насправді зовсім не був секретом, нарешті було розкрито світу. Стіну мовчання тепер зламано", — сказав Тоні Бузбі, один із провідних адвокатів, на пресконференції в Х'юстоні.

Чутки про неповнолітніх жертв

За словами адвоката Тоні Бузбі, більшість імовірних потерпілих — афроамериканці, а майже третина — білі. Юрист уточнив, що зі 120 ймовірних жертв 25 на той момент були неповнолітніми. Крім цього, за даними ще одного адвоката, який представлятиме жертв сексуального насильства, Ендрю Ван Арсдейла, вік жертв на момент нападів становив від 9 до 38 років.

За інформацією журналістів, Комбз використовував свою студію звукозапису, для пошуку потенційних жертв. Адвокат Бузбі повідомив: "Цю людину, якій на той час було 9 років, відвезли на прослуховування в Нью-Йорк із Bad Boy Records. Ця людина, як стверджується, зазнала сексуального насильства з боку Шона Комбза і кількох інших людей у студії, обіцяючи її батькам і їй самій укласти контракт на запис".

Також відомо, що на початку своєї кар'єри співак Джастін Бібер багато часу проводив із Шоном "Дідді" Комбзом. Тепер мережі поширюється теорія, що музичний продюсер використовував неповнолітнього на той момент Джастіна, будучи наставником.

Шон Комбз із Джастіном Бібером (архівне фото) Фото: Getty

Він не просто допомагав хлопчикові будувати кар'єру, а й багато часу проводив із ним. Крім цього, продюсер подарував підлітку дорогий автомобіль. Шанувальники співака вважають, що юний Бібер зазнав насильства з боку Пі Дідді і про це він намагався розповісти у своїй композиції Yummy.

Позови щодо торгівлі людьми

3 липня 2024 року колишня акторка фільмів для дорослих Адрія Інгліш подала на Комбза до суду, стверджуючи, що він займався її секс-торгівлею, примушуючи її до надання сексуальних послуг гостям на його "білих вечірках", які він проводив щорічно.

Як стало відомо репортерам, на White Party репер "застосовував силу, погрози силою або примус", щоб змусити жінок займатися тривалими статевими актами з чоловіками-працівниками секс-індустрії, і ці вечірки, як повідомляється, "тривали днями". Імовірно, на цих оргіях сам Дідді поширював наркотики, включно з кетаміном, екстазі та кокаїном, щоб "зробити жертв слухняними і поступливими".

Гучні імена у справі Пі Дідді

Громадськість обурила інформація про те, що у справі Шона Комбза спливли імена багатьох знаменитостей шоу-бізнесу. Репер давно був відомий тим, що влаштовував дикі вечірки в розкішних будинках у Гемптоні за участю першокласних гостей, на яких часто були присутні деякі з найгучніших імен Голлівуду. Ходять чутки, що такі заходи відвідували Леонардо Ді Капріо, Селена Гомес, Наомі Кемпбелл, Стівен Болдвін (тесть Джастіна Біббера), Джанет Джексон, Ідріс Ельба, Опра Вінфрі, Дженніфер Лопес, Кендра Вілкінсон, Дензел Вашингтон, Хлої і Кім Кардаш'ян, Кара Делевінь і багато інших зірок.

Шон Комбз і Кім Кардаш'ян Фото: Getty

Техаський адвокат Тоні Бузбі з цього приводу заявив: "Настане день, коли ми назвемо імена і крім Шона Комбза, а імен там багато. Це вже довгий список, але через характер цієї справи ми повинні бути до біса впевнені, до біса впевнені, що ми маємо рацію, перш ніж зробимо це… Імена вас шокують".

Чутки про вбивства

Відомо, що колишня дівчина Шона "Дідді" Комбза Кім Портер трагічно загинула 2018 року, коли їй було 47 років. Модель і акторка перебувала в цивільних стосунках із репером. Стосунки колишньої пари то поновлювалися, то припинялися, тривали загалом понад десять років. У них є син Крістіан "Кінг" Комбз, 26 років, і доньки-близнючки Д'Ліла і Джессі, 17 років. Дідді також допомагав виховувати сина Кім Квінсі від її попередніх стосунків зі співаком і автором пісень Елом Бі.

Шон Комбз і Кім Портер Фото: Getty Images

Кохана продюсера була знайдена мертвою в їхньому з Комбзом будинку в Толука-Лейк. Тоді причиною смерті було названо пневмонію, але багато користувачів мережі вважають, що смерть Портер не була випадковою, припускаючи, що до загибелі Кім причетний Пі Дідді.

Шона "Дідді" Комбза також вважають причетним до вбивства американського репера, продюсера й актора Тупака Шакура. Восени 1996 року знаменитий виконавець отримав кілька вогнепальних поранень.

Репер Тупак Шакур Фото: Getty Images

Незважаючи на спроби лікарів зупинити внутрішню кровотечу, Тупак Шакур помер у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Сім'я і друзі загиблого підозрюють, що напад організував Пі Дідді, хоча поліція під час розслідування не змогла довести цей факт.

Крім того, особливо бурхливо в мережі обговорюють пісню J-Cole — Shi knows, де музикант нібито натякає, що Бейонсе все знала. І про смерть Алії (колишньої дівчини Джей-Зі), і про Лізу Left Eye Лопес із гурту TLC, і навіть про смерть Майкла Джексона (всі вони померли 25 числа, щоправда, в різні місяці й роки).

Шон Комбз, Бейонсе і Джей-Зі Фото: Getty Images

Кажуть, Бейонсе та її чоловік Jay-Z за допомогою Пі Дідді підлаштували авіакатастрофу, в якій загинула співачка Алія — нібито, щоб усунути конкурентку самої Бейонсе, яка починала тоді сольну кар'єру. Є й зовсім неоднозначна теорія, наприклад, що ім'я Jay-Z (Shawn) і прізвище Бейонсе(Knowles) співзвучні з назвою треку, тож ідеться саме про них. Свої припущення і звинувачення багато користувачів Instagram залишають у коментарях до постів на сторінці співачки, вона на них не відповідає, але й не видаляє.

Реакція Шона Комбза на звинувачення

Репер категорично заперечує будь-які звинувачення проти себе. Про це він повідомив громадськість через свого адвоката. За словами юриста, його клієнт "не може розглядати кожне необґрунтоване звинувачення в тому, що стало нерозважливим медіа-цирком".

"Пан Комбз рішуче і категорично заперечує як неправдиві і наклепницькі будь-які твердження про те, що він вчинив сексуальне насильство над будь-ким, зокрема над неповнолітніми. Він із нетерпінням чекає можливості довести свою невинність і виправдати себе в суді, де істина буде встановлена на основі доказів, а не домислів", — сказав захисник Пі Дідді.

Раніше, 30 вересня, повідомлялося, що на вечірках Пі Дідді була присутня дуже відома людина.