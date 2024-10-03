От подозрительных вечеринок до убийств: семь самых громких слухов о Пи Дидди (фото)

В последнее время в адрес известного рэпера звучит множество обвинений в страшных преступлениях, которые он категорически отрицает. В домах Шона Комбса были проведены обыски, а сам знаменитый продюсер помещен под стражу.

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Скандал в Голливуде вокруг знаменитого рэпера Пи Дидди набирает все больших оборотов. Ему были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. В связи с этимс Шон Комбс был арестован без права освобождения под залог. Сейчас он содержится в Бруклинском центре заключения Metropolitan Detention Center. Музыкант категорически не признает свою вину и отрицает любые обвинения в свой адрес. Общественность настораживают громкие заявления возможных жертв, которые в последнее время появляются в СМИ. Фокус собрал информацию о самых громких слухах относительно предполагаемых преступлениях певца.

Бурные вечеринки Puff Daddy

Вечеринки Шона Комбса устраивались в течение многих лет. По информации юристов это длилось около 25 лет. Считается, что звезды мировой величины знали о том, что происходит на таких мероприятиях рэпера. Предполагается, что персонал, который работал в поместьях Комбса, содействовал проведению бурных вечеринок и обеспечивал гостей детскими маслами, смазками и дополнительным постельным бельем. На своих вечеринках Шон предлагал гостям не только выпивку, но и наркотические вещества, включая экстази и кокаин. По некоторым данным, некоторые знаменитости проводили в доме рэпера по несколько дней. Как считают защитники, многие знали, что там происходит и многие об этом молчали.

Иски о сексуальном насилии Шона Комбса

Впервые иск против Комбса о сексуальных домогательствах в Высший суд округа Лос-Анджелес в мае 2017 года подала Синди Руэла, которая ранее работала его личным поваром, заявив. Иск был урегулирован за нераскрытую сумму в феврале 2019 года. Далее последовала череда подобных обвинений.

В феврале 2024 года против Комбса был подан пятый иск, когда на него подал в суд музыкальный продюсер Родни "Lil Rod" Джонс. В деле утверждается, что Комбс накачал Джонса наркотиками и совершил сексуальное насилие над ним.

4 апреля 2024 года Комбс и его сын Кристиан были названы ответчиками в судебном процессе, в котором бывшая сотрудница Грейс О'Маркей утверждала, что Кристиан совершил против нее сексуальное насилие в декабре 2022 года, когда она работала стюардом на яхте, зафрахтованной Комбсом.

Огромное количество пострадавших

После ареста Шона Комбса юристы призвали потенциальных жертв заявить о себе. За 10 дней они получили более 3000 ответов, но сузили это число до более чем 100 случаев, которые они смогли подтвердить и сочли достоверными. 1 октября 54-летний музыкальный магнат Шон Комбс, он же Puff Daddy, узнал о том, что еще 120 человек из числа его предполагаемых жертв обвинили его в сексуальном насилии. Стало известно, что Комбс и его сообщники также могут получить обвинения в угрозах жертвам, чтобы они молчали, и раздаче денег за молчание в размере $10 000.

"Самый большой секрет в индустрии развлечений, который на самом деле вовсе не был секретом, наконец-то был раскрыт миру. Стена молчания теперь сломана", — сказал Тони Бузби, один из ведущих адвокатов, на пресс-конференции в Хьюстоне.

Слухи о несовершеннолетних жертвах

По словам адвоката Тони Бузби, большинство вероятных потерпевших — афроамериканцы, а почти треть — белые. Юрист уточнил, что из 120 предполагаемых жертв 25 на тот момент были несовершеннолетними. Кроме этого, по данным еще одного адвоката, который будет представлять жертв сексуального насилия, Эндрю Ван Арсдейла, возраст жертв на момент нападений составлял от 9 до 38 лет.

По информации журналистов, Комбс использовал свою студию звукозаписи, для поиска потенциальных жертв. Адвокат Бузби сообщил: "Этого человека, которому в то время было 9 лет, отвезли на прослушивание в Нью-Йорк с Bad Boy Records. Этот человек, как утверждается, подвергся сексуальному насилию со стороны Шона Комбса и нескольких других людей в студии, обещая его родителям и ему самому заключить контракт на запись".

Также известно, что в начале своей карьеры певец Джастин Бибер много времени проводил с Шоном "Дидди" Комбсом. Теперь сети распространяется теория, что музыкальный продюсер использовал несовершеннолетнего на тот момент Джастина, будучи наставником.

Шон Комбс с Джастином Бибером (архивное фото) Фото: Getty

Он не просто помогал мальчику строить карьеру, но и много времени проводил с ним. Кроме этого, продюсер подарил подростку дорогой автомобиль. Поклонники певца полагают, что юный Бибер повергся насилию со стороны Пи Дидди и об этом он пытался рассказать в своей композиции Yummy.

Иски относительно торговли людьми

3 июля 2024 года бывшая актриса фильмов для взрослых Адрия Инглиш подала на Комбса в суд, утверждая, что он занимался ее секс-торговлей, принуждая ее к оказанию сексуальных услуг гостям на его "белых вечеринках", которые он проводил ежегодно.

Как стало известно репортерам на White Party рэпер "применял силу, угрозы силой или принуждение", чтобы заставить женщин заниматься длительными половыми актами с мужчинами-работниками секс-индустрии и эти вечеринки, как сообщается, "длились днями". Предположительно на этих оргиях сам Дидди распространял наркотики, включая кетамин, экстази и кокаин, чтобы "сделать жертв послушными и покладистыми".

Громкие имена в деле Пи Дидди

Общественность возмутила информация о том, что в деле Шона Комбса всплыли имена многих знаменитостей шоу-бизнеса. Рэпер давно был известен тем, что устраивал дикие вечеринки в роскошных домах в Хэмптоне с участием первоклассных гостей, на которых часто присутствовали некоторые из самых громких имен Голливуда. Ходят слухи, что такие мероприятия посещали Леонардо Ди Каприо, Селена Гомес, Наоми Кэмпбелл, Стивен Болдуин (тесть Джастина Биббера), Джанет Джексон, Идрис Эльба, Опра Уинфри, Дженнифер Лопес, Кендра Уилкинсон, Дензел Вашингтон, Хлои и Ким Кардашьян, Кара Делевинь и многие другие звезды.

Шон Комбс и Ким Кардашьян Фото: Getty

Техасский адвокат Тони Бузби по этому поводу заявил: "Настанет день, когда мы назовем имена и помимо Шона Комбса, а имен там много. Это уже длинный список, но из-за характера этого дела мы должны быть чертовски уверены, чертовски уверены, что мы правы, прежде чем сделаем это… Имена вас шокируют".

Слухи об убийствах

Известно, что бывшая девушка Шона "Дидди" Комбса Ким Портер трагически погибла в 2018 году, когда ей было 47 лет. Модель и актриса состояла в гражданских отношениях с рэпером. Отношения бывшей пары то возобновлялись, то прекращались длились в общей сложности более десяти лет. У них есть сын Кристиан "Кинг" Комбс, 26 лет, и дочери-близнецы Д'Лила и Джесси, 17 лет. Дидди также помогал воспитывать сына Ким Куинси от ее предыдущих отношений с певцом и автором песен Элом Би.

Шон Комбс и Ким Портер Фото: Getty Images

Возлюбленная продюсера была найдена мертвой в их с Комбсом доме в Толука-Лейк. Тогда причиной смерти была названа пневмония, но многие пользователи сети считают, что смерть Портер не была случайной, предполагая, что к гибели Ким причастен Пи Дидди.

Шона "Дидди" Комбса также считают причастным к убийству американского рэпера, продюсера и актера Тупака Шакура. Осенью 1996 года знаменитый исполнитель получил несколько огнестрельных ранений.

Рэпер Тупак Шакур Фото: Getty Images

Несмотря на попытки врачей остановить внутреннее кровотечение, Тупак Шакур скончался в отделении реанимации и интенсивной терапии. Семья и друзья погибшего подозревают, что нападение организовал Пи Дидди, хотя полиция в ходе расследования не смогла доказать этот факт.

Кроме того, особенно бурно в сети обсуждают песню J-Cole — Shi knows, где музыкант якобы намекает, что Бейонсе все знала. И о смерти Алии (бывшей девушке Джей-Зи), и о Лизе Left Eye Лопес из группы TLC, и даже о смерти Майкла Джексона (все они умерли 25 числа, правда в разные месяцы и годы).

ШонКомбс, Бейонсе и Джей-Зи Фото: Getty Images

Говорят, Бейонсе и ее супруг Jay-Z с помощью Пи Дидди подстроили авиакатастрофу, в которой погибла певица Алия – якобы, чтобы устранить конкурентку начинающей тогда сольную карьеру Бейонсе. Есть и совсем неоднозначная теория, например, что имя Jay-Z (Shawn) и фамилия Бейонсе (Knowles) созвучны с названием трека, поэтому речь идет именно о них. Свои предположения и обвинения многие пользователи Instagram оставляют в комментариях к постам на странице певицы, она на них не отвечает, но и не удаляет.

Реакция Шона Комбса на обвинения

Рэпер категорически отрицает любые обвинения против себя. Об этом он уведомил общественность через своего адвоката. По словам юриста, его клиент "не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком".

"Господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов", – сказал защитник Пи Дидди.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что на вечеринках Пи Дидди присутствовал очень известный человек.