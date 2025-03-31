Приставал к девушкам и бил прохожих: из Польши депортируют украинца, — полиция Познани (видео)

Польская полиция 27 марта задержала 46-летнего украинца, которому инкриминируют нападения на прохожих и нанесение им телесных повреждений, а также хранение наркотиков. Правоохранители передали его пограничникам для депортации.

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О задержании мужчины и подготовке к его депортации из Польши сообщает 31 марта главное управление полиции города Познань.

По словам польских правоохранителей, украинец ездил по улицам Познани на велосипеде и при этом издевался над молодыми девушками и бил прохожих кулаками и телескопической палкой. Полиция задержала мужчину 27 марта после сообщения о его нападении с палкой на мужчину, который шел со своим 10-летним сыном и сделал замечание относительно езды на велосипеде по тротуару. В полиции сообщают, что в жилище мужчины нашли нож с лезвием 15 см и наркотики. Ему инкриминировали нанесение телесных повреждений и хранение наркотических веществ.

По данным польской полиции, за несколько часов до задержания 46-летний украинец проявил агрессию к бездомному, что зафиксировала городская надзорная служба. Двумя днями ранее он приставал к молодым девушкам, показывая им вульгарные жесты, и ударил кулаком в лицо прохожего, который сделал ему замечание, утверждают польские правоохранители.

Сообщается, что комендант городской полиции в Познани подал в пограничную службу запрос о возвращении задержанного в Украину и решение было одобрено. Кроме того, украинцу на 8 лет запрещен повторный въезд на территорию Польши и в другие страны Шенгенского соглашения. По словам пресс-службы полиции Познани, мужчину передали пограничникам и он покинет Польшу под конвоем.

Польские правоохранители задержали 46-летнего украинца, который нападал на прохожих Фото: poznan.policja.gov.pl

Напомним, 27 марта местные СМИ писали, что из Польши депортировали 33-летнего украинца, который позвонил в полицию с ложным сообщением о заминировании одного из хостелов в Варшаве.

Полиция польского города Эльблонг 26 марта сообщила об аресте 37-летнего гражданина Украины. По словам правоохранителей, он работал на СТО и взял без разрешения чужой автомобиль, чтобы устроить романтическую прогулку для 47-летней женщины. Сообщается, что украинец не справился с управлением и совершил ДТП, в котором женщина погибла.