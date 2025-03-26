Украинец в Польше устроил романтическую прогулку, которая привела к гибели женщины: подробности

Украинец работал автомехаником на местном СТО. Он взял без разрешения авто клиента и решил на нем покататься. На прогулку он пригласил 47-летнюю женщину.

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В Польше будут судить 37-летнего гражданина Украины за совершенное на чужом авто на дороге да еще и при других отягчающих обстоятельствах ДТП. Об этом сообщила полиция Эльблонга, где произошло происшествие.

Сообщается, что украинец работал автомехаником на местном СТО. Он взял без разрешения авто клиента и решил на нем покататься. На прогулку он пригласил 47-летнюю женщину.

Известно, что мужчина имел судебный запрет до июля 2025 года на управление любыми транспортными средствами, а к тому же был нетрезв.

Проезжая на большой скорости через центр города по улице Грунвальдзской, украинец не справился с управлением и на автомобиле "Рено" клиента влетел в электроопору.

В результате аварии, женщина, которая находилась на месте пассажира, погибла.

Алкотестер сначала показал в крови водителя около 4% промилле. Через полчаса другой тест показал уже 3% — это означает, что мужчина, вероятно, пил алкоголь непосредственно перед тем, как сесть за руль.

По решению суда 37-летнего гражданина Украины взяли под временный арест сроком на три месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше в лесу обнаружили украинку, которая жила в палатке. Женщина рассказала, что ей не выплатили зарплату, из-за чего ей просто не за что снять жилье.

Также сообщалось, что в Польше умерла 32-летняя гражданка Украины, которая обратилась в больницу из-за проблем с дыханием и низкого давления.