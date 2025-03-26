Українець в Польщі влаштував романтичну прогулянку, яка призвела до загибелі жінки: подробиці

Українець працював автомеханіком на місцевій СТО. Він взяв без дозволу авто клієнта і вирішив на ньому покататися. На прогулянку він запросив 47-річну жінку.

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У Польщі судитимуть 37-річного громадянина України за скоєну на чужому авто на дорозі та ще й при інших обтяжливих обставинах ДТП. Про це повідомила поліція Ельблонгу, де сталася пригода.

Повідомляється, що українець працював автомеханіком на місцевому СТО. Він взяв без дозволу авто клієнта і вирішив на ньому покататися. На прогулянку він запросив 47-річну жінку.

Відомо, що чоловік мав судову заборону до липня 2025 року на керування будь-якими транспортними засобами, а до того ж був нетверезий.

Проїжджаючи на великій швидкості через центр міста по вулиці Грунвальдзькій, українець не впорався з керуванням і на автомобілі "Рено" клієнта влетів в електроопору.

Внаслідок аварії, жінка, яка перебувала на місці пасажира, загинула.

Алкотестер спочатку показав у крові водія близько 4% проміле. Через пів години інший тест показав уже 3% — це означає, що чоловік, ймовірно, пив алкоголь безпосередньо перед тим, як сісти за кермо.

За рішенням суду 37-річного громадянина України взяли під тимчасовий арешт терміном на три місяці. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі у лісі виявили українку, яка жила в наметі. Жінка розповіла, що їй не виплатили зарплату, через що їй просто немає за що винайняти житло.

Також повідомлялося, що у Польщі померла 32-річна громадянка України, яка звернулася до лікарні через проблеми з диханням та низький тиск.