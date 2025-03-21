У Польщі у лісі виявили українку, яка жила в наметі: що сталося (фото)

Жінка розповіла, що їй не виплатили зарплату, через що їй просто немає за що винайняти житло.

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У місті Зелена Гура в Польщі представники міської варти виявили громадянку України, яка змушена була жити в наметі на околиці міста. Причиною такої ситуації стала затримка виплати заробітної плати від колишнього роботодавця. Про це повідомили у пресслужбі міської варти.

Зазначається, що до чергового міської варти надійшло повідомлення про засмічену територію поблизу житлового масиву "Przyjaźni". Під час перевірки правоохоронці виявили розбитий намет, у якому перебувала жінка.

Вона виявилася громадянкою України. Жінка розповіла, що їй не виплатили зарплату, через що їй просто немає за що винайняти житло.

Працівники міської варти зв’язалися з її колишнім роботодавцем. Той повідомив, що кошти будуть виплачені після виконання необхідних формальних процедур, для яких жінка повинна була надати певні документи. Представники влади допомогли жінці оформити необхідні папери.

Зважаючи на низькі нічні температури та загрозу для здоров’я, міська варта звернулася до Асоціації соціальної реінтеграції "Restart" та Центру допомоги мігрантам і біженцям Caritas. З жінкою поговорили і запропонували їй поселитися у притулку.

Працівники міської варти особисто транспортували її до притулку, де вона залишатиметься до моменту врегулювання фінансових питань із роботодавцем.

Нагадаємо, що раніше в Дубаї знайшли 20-річну модель з України, яка зникла понад тиждень тому. Дівчина у вкрай тяжкому стані з множинними переломами і травмами.

Також повідомлялося, що у Польщі померла 32-річна громадянка України, яка звернулася до лікарні через проблеми з диханням та низький тиск. Молоду жінку не оглянули належним чином і відправили до поліклініки, де їй діагностували серцевий напад, і вона згодом померла.