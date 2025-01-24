Звернулася до лікарні, але її звідти відправили: у Польщі померла 32-річна українка

Місцева прокуратура проводить розслідування за підозрою у створенні безпосередньої загрози життю 32-річної українки чи тяжкого ушкодження здоров’я та заподіяння їй смерті.

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У Польщі у місті Пйотркув-Трибунальський померла 32-річна громадянка України, яка звернулася до лікарняного SOR через проблеми з диханням та низький тиск. Молоду жінку не оглянули належним чином і відправили до поліклініки, де їй діагностували серцевий напад, і вона згодом померла. Про це повідомляє польське видання tvn24.pl.

Зазначається, що українка звернулася до воєводської лікарні в Пйотркуві-Трибунальському з симптомами інфекції верхніх дихальних шляхів, ускладненим диханням та падінням тиску. Втім, пацієнтку не госпіталізували. Медична сестра в приймальному відділенні сказала жінці, що її стан не потребує допомоги у відділенні невідкладної допомоги, і її направили до лікаря в поліклініку.

за 2 години, коли 32-річна жінка звернулася до поліклініки, лікар сказав, що у неї серцевий напад, і її стан вимагає негайної госпіталізації. Українку каретою швидкої знову доправили до тієї ж лікарні, але було надто пізно для допомоги – жінка померла.

Що кажуть у лікарні

Зараз у лікарні проводять службову перевірку дій медсестри, а випадком смерті українки займаються правоохоронні органи.

"Після отримання скарги чоловіка пацієнтки, яка госпіталізована до нашої лікарні, було проведено перевірку щодо лікування, в тому числі щодо обставин направлення пацієнтки з приймального відділення лікарні до лікаря первинної ланки. За результатами даної процедури було встановлено порушення порядку обслуговування пацієнтів у відділенні невідкладної допомоги лікарні, а саме непроведення обов’язкового сортування медичною сестрою, яка в цей день чергувала в зоні медичного сортування – речник Воєводської лікарні в Пйотркуві-Трибунальському Бартомієй Казьмерчак.

За його словами, до працівниці застосували заходи — виписали догану із занесенням до справи. Проведено перевірку всього терапевтичного процесу пацієнта від моменту надходження в приймальне відділення лікарні до переведення та госпіталізації в кардіологічне відділення з блоком інтенсивної кардіологічної терапії. У лікарні очікують на результати розтину тіла пацієнта.

Що кажуть у прокуратурі

Прокуратура вже зайнялася справою про смерть 32-річної українки в лікарні в Пйотркуві.

"Окружна прокуратура у Пйотркуві-Трибунальському проводить розслідування за підозрою у створенні 32-річній жінці з України безпосередньої загрози життю чи тяжкого ушкодження здоров’я та заподіяння їй смерті. Воєводська лікарня в Пйотркуві-Трибунальському у цій справі вжила процесуальні дії для встановлення обставин і перебігу події, зокрема того, що до смерті жінок причетні треті особи", – йдеться в повідомленні. речниця Окружної прокуратури в Пйотркуві-Трибунальському, прокурор Дорота Мровчинська.

За кримінальне провадження передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що раніше у польському Кракові померла 25-річна вагітна українка. Жінку привезли в непритомному стані з кровотечею з Нового Таргу і врятувати її не вдалося. Сиротами лишилися троє дітей.

Також повідомлялося, що у польському Слупську вантажівка збила дівчину з України. Від отриманих травм та померла. Загиблою виявилася молода художниця з Херсона Ольга Мітелка, яка переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії.