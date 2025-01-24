Обратилась в больницу, но ее оттуда отправили: в Польше умерла 32-летняя украинка

Местная прокуратура проводит расследование по подозрению в создании непосредственной угрозы жизни 32-летней украинки или тяжелого нанесения вреда ее здоровью и причинения ей смерти.

Related video

В Польше в городе Пйотркув-Трибунальский умерла 32-летняя гражданка Украины, которая обратилась в больничный SOR из-за проблем с дыханием и низкого давления. Молодую женщину не осмотрели должным образом и отправили в поликлинику, где ей диагностировали сердечный приступ, и она впоследствии умерла. Об этом сообщает польское издание tvn24.pl.

Отмечается, что украинка обратилась в воеводскую больницу в Пйотркуве-Трибунальском с симптомами инфекции верхних дыхательных путей, затрудненным дыханием и падением давления. Впрочем, пациентку не госпитализировали. Медицинская сестра в приемном отделении сказала женщине, что ее состояние не требует помощи в отделении неотложной помощи, и ее направили к врачу в поликлинику.

через 2 часа, когда 32-летняя женщина обратилась в поликлинику, врач сказал, что у нее сердечный приступ, и ее состояние требует немедленной госпитализации. Украинку каретой скорой снова доставили в ту же больницу, но было слишком поздно для помощи — женщина умерла.

Что говорят в больнице

Сейчас в больнице проводят служебную проверку действий медсестры, а случаем смерти украинки занимаются правоохранительные органы.

"После получения жалобы мужа пациентки, которая госпитализирована в нашу больницу, была проведена проверка по лечению, в том числе относительно обстоятельств направления пациентки из приемного отделения больницы к врачу первичного звена. По результатам данной процедуры было установлено нарушение порядка обслуживания пациентов в отделении неотложной помощи больницы, а именно непроведение обязательной сортировки медицинской сестрой, которая в этот день дежурила в зоне медицинской сортировки — представитель Воеводской больницы в Пйотркуве-Трибунальском Бартомией Казьмерчак.

По его словам, к работнице применили меры — выписали выговор с занесением в дело. Проведена проверка всего терапевтического процесса пациента от момента поступления в приемное отделение больницы до перевода и госпитализации в кардиологическое отделение с блоком интенсивной кардиологической терапии. В больнице ожидают результаты вскрытия тела пациента.

Что говорят в прокуратуре

Прокуратура уже занялась делом о смерти 32-летней украинки в больнице в Пйотркуве.

"Окружная прокуратура в Пйотркуве-Трибунальском проводит расследование по подозрению в создании 32-летней женщине из Украины непосредственной угрозы жизни или тяжелого повреждения здоровья и причинения ей смерти. Воеводская больница в Пйотркуве-Трибунальском в этом деле приняла процессуальные действия для установления обстоятельств и хода события, в частности того, что к смерти женщин причастны третьи лица", — говорится в сообщении. пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Пйотркуве-Трибунальском, прокурор Дорота Мровчинская.

За уголовное производство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее в польском Кракове умерла 25-летняя беременная украинка. Женщину привезли в бессознательном состоянии с кровотечением из Нового Тарга и спасти ее не удалось. Сиротами остались трое детей.

Также сообщалось, что в польском Слупске грузовик сбил девушку из Украины. От полученных травм та скончалась. Погибшей оказалась молодая художница из Херсона Ольга Мителка, которая переехала в Польшу после полномасштабного вторжения России.