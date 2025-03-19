В Дубаї знайшли 20-річну модель з України, яка зникла понад тиждень тому: деталі
Родичі та друзі дев'ять днів не могли вийти на зв'язок із нею, деякі з них припускали, що дівчину могли викрасти у сексуальне рабство. Інформацію про зникнення громадянки України почали поширювати в соцмережах.
В Дубаї знайшли зниклу 20-річну українську модель Марію Ковальчук. Вона перебуває в лікарні у важкому стані. Про це повідомляє видання "Вот Так".
20-річна дівчина зникла 9 березня. Родичі та друзі дев'ять днів не могли вийти на зв'язок із нею, деякі з них припускали, що дівчину могли викрасти у сексуальне рабство. Інформацію про зникнення громадянки України почали поширювати в соцмережах.
У місцевій поліції відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення українки. Втім, у середу, 19 березня, мати Марії повідомила, що її доньку знайшли у лікарні у тяжкому стані, без документів та мобільного телефону.
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"Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, котрий організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли у лікарні у тяжкому стані. Вона без документів, без телефону, нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити", – розповіла Ганна.
Рідні припускають, що Марію викрали у сексуальне рабство.
Нагадаємо, що раніше в Дніпрі знайшли вбитим активіста і голову профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. За даними ЗМІ, молодий чоловік зник ще 22 липня. До поліції із заявою звернулася його мати.
Також повідомлялося, що у Німеччині знайшли вбитою 9-річну дівчинку з України. Підозрюваний у вбивстві коханець її матері втік до Чехії.
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