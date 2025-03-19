В Дубае нашли 20-летнюю модель из Украины, которая пропала более недели назад: детали

Родственники и друзья девять дней не могли выйти на связь с ней, некоторые из них предполагали, что девушку могли похитить в сексуальное рабство. Информацию об исчезновении гражданки Украины начали распространять в соцсетях.

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В Дубае нашли пропавшую 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание "Вот Так".

20-летняя девушка исчезла 9 марта. Родственники и друзья девять дней не могли выйти на связь с ней, некоторые из них предполагали, что девушку могли похитить в сексуальное рабство. Информацию об исчезновении гражданки Украины начали распространять в соцсетях.

Мария Ковальчук

В местной полиции открыли уголовное производство по факту исчезновения украинки Впрочем, в среду, 19 марта, мать Марии сообщила, что ее дочь нашли в больнице в тяжелом состоянии, без документов и мобильного телефона.

"Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", — рассказала Анна.

Родные предполагают, что Марию похитили в сексуальное рабство.

Напомним, что ранее в Днепре нашли убитым активиста и главу профсоюза автоперевозчиков Михаила Тонконогого. По данным СМИ, молодой человек пропал еще 22 июля. В полицию с заявлением обратилась его мать.

Также сообщалось, что в Германии нашли убитой 9-летнюю девочку из Украины. Подозреваемый в убийстве любовник ее матери сбежал в Чехию