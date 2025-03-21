В Польше в лесу обнаружили украинку, которая жила в палатке: что произошло (фото)

Женщина рассказала, что ей не выплатили зарплату, из-за чего ей просто не за что снять жилье.

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В городе Зелена Гура в Польше представители городской стражи обнаружили гражданку Украины, которая вынуждена была жить в палатке на окраине города. Причиной такой ситуации стала задержка выплаты заработной платы от бывшего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе городской стражи.

Отмечается, что к дежурному городской стражи поступило сообщение о замусоренной территории вблизи жилого массива "Przyjaźni". Во время проверки правоохранители обнаружили разбитую палатку, в которой находилась женщина.

Она оказалась гражданкой Украины. Женщина рассказала, что ей не выплатили зарплату, из-за чего ей просто не за что снять жилье.

Работники городской стражи связались с ее бывшим работодателем. Тот сообщил, что средства будут выплачены после выполнения необходимых формальных процедур, для которых женщина должна была предоставить определенные документы. Представители власти помогли женщине оформить необходимые бумаги.

Учитывая низкие ночные температуры и угрозу для здоровья, городская стража обратилась в Ассоциацию социальной реинтеграции "Restart" и Центр помощи мигрантам и беженцам Caritas. С женщиной поговорили и предложили ей поселиться в приюте.

Работники городской стражи лично транспортировали ее в приют, где она будет оставаться до момента урегулирования финансовых вопросов с работодателем.

Напомним, что ранее в Дубае нашли 20-летнюю модель из Украины, которая пропала более недели назад. Девушка в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и травмами.

Также сообщалось, что в Польше умерла 32-летняя гражданка Украины, которая обратилась в больницу из-за проблем с дыханием и низкого давления. Молодую женщину не осмотрели должным образом и отправили в поликлинику, где ей диагностировали сердечный приступ, и она впоследствии умерла.