Приставав до дівчат і бив перехожих: з Польщі депортують українця, — поліція Познані (відео)

Польська поліція 27 березня затримала 46-річного українця, якому інкримінують напади на перехожих і нанесення їм тілесних ушкоджень, а також зберігання наркотиків. Правоохоронці передали його прикордонникам для депортації.

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Про затримання чоловіка та підготовку до його депортації з Польщі повідомляє 31 березня головне управління поліції міста Познань.

За словами польських правоохоронців, українець їздив вулицями Познані на велосипеді та при цьому знущався з молодих дівчат і бив перехожих кулаками та телескопічною палицею. Поліція затримала чоловіка 27 березня після повідомлення про його напад із палицею на чоловіка, який ішов зі своїм 10-річним сином і зробив зауваження щодо їзди на велосипеді по тротуару. В поліції повідомляють, що у житлі чоловіка знайшли ніж із лезом 15 см і наркотики. Йому інкримінували нанесення тілесних ушкоджень і зберігання наркотичних речовин.

За даними польської поліції, за кілька годин до затримання 46-річний українець проявив агресію до бездомного, що зафіксувала міська наглядова служба. Двома днями раніше він приставав до молодих дівчат, показуючи їм вульгарні жести, та вдарив кулаком в обличчя перехожого, що зробив йому зауваження, стверджують польські правоохоронці.

Повідомляється, що комендант міської поліції в Познані подав до прикордонної служби запит щодо повернення затриманого в Україну та рішення було схвалено. Крім того, українцю на 8 років заборонено повторний в'їзд на територію Польщі та до інших країн Шенгенської угоди. За словами пресслужби поліції Познані, чоловіка передали прикордонникам і він залишить Польщу під конвоєм.

Польські правоохоронці затримали 46-річного українця, який нападав на перехожих Фото: poznan.policja.gov.pl

Нагадаємо, 27 березня місцеві ЗМІ писали, що з Польщі депортували 33-річного українця, який зателефонував до поліції з неправдивим повідомленням про замінування одного з хостелів у Варшаві.

Поліція польського міста Ельблонґ 26 березня повідомила про арешт 37-річного громадянина України. За словами правоохоронців, він працював на СТО та взяв без дозволу чужий автомобіль, щоб влаштувати романтичну прогулянку для 47-річної жінки. Повідомляється, що українець не впорався з керуванням і скоїв ДТП, у якому жінка загинула.