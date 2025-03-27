З Польщі депортували 33-річного українця через телефонний дзвінок: деталі

У прокуратурі чоловікові пред'явили звинувачення у свідомо неправдивому повідомленні про теракт. Після цього його передали у розпорядження польської прикордонної служби.

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З Польщі депортували українця, який зателефонував до поліції і повідомив про замінування одного з хостелів Варшави. Про це повідомляє видання Insider Pl.

Так, днями невідомий зателефонував до поліції і повідомив про закладену бомбу в одному із варшавських хостелів.

Силові структури оперативно відреагували на загрозу, але після перевірки з'ясувалося, що тривога була хибною.

Правоохоронці швидко встановили особу "жартівника" і затримали його. Ним виявився 33-річний громадянин України. У прокуратурі йому було пред'явлено звинувачення у свідомо неправдивому повідомленні про теракт.

Після цього чоловіка передали у розпорядження польської прикордонної служби, яка видворила його за межі країни.

Окрім депортації, українцю заборонили в'їзд до Польщі терміном на сім років.

За виклик хибної тривоги про вибуховий пристрій у Польщі передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Цей злочин сприймається вкрай серйозно, оскільки спричиняє не лише загрозу паніки, а й значні матеріальні витрати.

Нагадаємо, що у Польщі судитимуть українця, який взяв чуже авто і скоїв ДТП, внаслідок якого загинула жінка.

Раніше у Польщі у лісі виявили українку, яка жила в наметі. Жінка розповіла, що їй не виплатили зарплату, через що їй просто немає за що винайняти житло.