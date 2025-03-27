Из Польши депортировали 33-летнего украинца из-за телефонного звонка: детали

В прокуратуре мужчине предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении о теракте. После этого его передали в распоряжение польской пограничной службы.

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Из Польши депортировали украинца, который позвонил в полицию и сообщил о заминировании одного из хостелов Варшавы. Об этом сообщает издание Insider Pl.

Так, на днях неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе в одном из варшавских хостелов.

Силовые структуры оперативно отреагировали на угрозу, но после проверки выяснилось, что тревога была ложной.

Правоохранители быстро установили личность "шутника" и задержали его. Им оказался 33-летний гражданин Украины. В прокуратуре ему было предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о теракте.

После этого мужчину передали в распоряжение польской пограничной службы, которая выдворила его за пределы страны.

Кроме депортации, украинцу запретили въезд в Польшу сроком на семь лет.

За вызов ложной тревоги о взрывном устройстве в Польше предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Это преступление воспринимается крайне серьезно, поскольку вызывает не только угрозу паники, но и значительные материальные затраты.

Напомним, что в Польше будут судить украинца, который взял чужое авто и совершил ДТП, в результате которого погибла женщина.

Ранее в Польше в лесу обнаружили украинку, которая жила в палатке. Женщина рассказала, что ей не выплатили зарплату, из-за чего ей просто не за что снять жилье.