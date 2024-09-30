На вечеринках Пи Дидди присутствовал очень известный человек, — СМИ

Скандал в Голливуде набирает все больших оборотов. Сейчас Шон Комбс находится под арестом без права освободиться под залог.

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Адвокат одного из обвинителей рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) заявил, что "лицо высокого уровня" присутствовало во время "порнографических" акций в доме скандального музыкального магната в Атланте. Об этом пишет NewsNation.

54-летнему Шону "Дидди" Комбсу, которому судья отказал в освобождении под залог, ранее в этом месяце в Нью-Йорке было предъявлено обвинение в секс-торговле, рэкете и торговле людьми.

Ариэль Митчелл-Кидд, адвокат одного из обвинителей рэпера, заявила, что кто-то обратился к ней по поводу "продажи одной из пленок Дидди".

Она утверждала, что это лицо было "более высокопоставленным", но не раскрыла имени человека, которого можно было увидеть на записи.

"Записи уже просачивались по Голливуду, но один конкретный человек связался со мной, чтобы приобрести конкретное видео", — рассказала женщина.

Далее адвокат сказала, что "видео было порнографическим".

Джастин Бибер и Пи Дидди Фото: Скриншот

"Это было в его доме в Атланте, и кажется, что человек не смотрит видео. Мне не кажется, что этот человек не знает, что его снимают на видео", — утверждала Ариэль.

Также во время выступления адвокат рассказала об одном из своих клиентов, который якобы подвергся сексуальному насилию со стороны Комбса в 2018 году.

По слухам, на вечеринках Пи Дидди присутствовали Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Джей Ло и другие. Особенно ожидается комментарий Джастина Бибера, который, вероятно, мог быть жертвой рэпера, который опекал юного исполнителя в начале его карьеры. Впрочем, пока Бибер молчит.

Напомним, чего Пи Дидди боится после ареста.

Также Фокус детальнее писал о скандале с вечеринками Пи Дидди.