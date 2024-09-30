На вечірках Пі Дідді була присутня дуже відома людина, — ЗМІ

Скандал у Голлівуді набирає все більших обертів. Наразі Шон Комбс перебуває під арештом без права звільнитися під заставу.

Related video

Адвокат одного з обвинувачів репера Пі Дідді (Шона Комбса) заявив, що "особа високого рівня" була присутня під час "порнографічних" акцій у будинку скандального музичного магната в Атланті. Про це пише NewsNation.

54-річному Шону "Дідді" Комбсу, якому суддя відмовив у звільненні під заставу, раніше цього місяця в Нью-Йорку було пред’явлено звинувачення в секс-торгівлі, рекеті та торгівлі людьми.

Аріель Мітчелл-Кідд, адвокатка одного з обвинувачів репера, заявила, що хтось звернувся до неї щодо "продажу однієї з плівок Дідді".

Вона стверджувала, що ця особа була "більш високопоставленою", але не розкрила імені людини, яку можна було побачити на записі.

"Записи вже просочувалися по Голлівуду, але одна конкретна людина зв’язалася зі мною, щоб придбати конкретне відео", — розповіла жінка.

Далі адвокатка сказала, що "відео було порнографічним".

Джастін Бібер та Пі Дідді Фото: Скриншот

"Це було в його будинку в Атланті, і здається, що людина не дивиться відео. Мені не здається, що ця людина не знає, що її знімають на відео", — стверджувала Аріель.

Також під час виступу адвокатка розповіла про одного зі своїх клієнтів, який нібито зазнав сексуального насильства з боку Комбса у 2018 році.

За чутками, на вечірках Пі Дідді були присутні Леонардо Ді Капріо, Наомі Кемпбелл, Ріанна, Бейонсе, Джей Ло тощо. Особливо очікується коментар Джастіна Бібера, який, ймовірно, міг бути жертвою репера, який опікувався юним виконавцем на початку його карʼєри. Втім, поки Бібер мовчить.

Нагадаємо, чого Пі Дідді боїться після арешту.

Також Фокус детальніше писав про скандал з вечірками Пі Дідді.