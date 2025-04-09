Забрали телефон і ноутбук: речницю МЗС РФ Захарову затримали в аеропорту Парижа

У паризькому аеропорту "Париж — Шарль де Голль" затримали заступницю міністра закордонних справ Росії Марію Захарову. Дипломатка прибула до Франції для участі в конференції ЮНЕСКО.

Related video

Про це пише французьке видання є Le Figaro.

Дипломатку зупинили одразу, як вона зійшла з літака і забрали у спеціальне приміщення, де допитали і повідомили, що вона вчасно не отримала візу.

У Захарової вилучили комп'ютер і телефон. За повідомленням ЗМІ, вона 24 години провела в прикордонній зоні, але зрештою французька сторона нарешті дозволила їй в'їхати. Посольство Росії в Парижі направило ноту протесту в МЗС Франції.

"Ми не маємо наміру залишати цю ситуацію без наслідків ", — сказала Захарова після цього дипломатичного інциденту між Москвою та Парижем.

Які заходи у відповідь може вжити російська сторона, невідомо.

Водночас відреагував навіть Кремль.

"Звичайно, ми засуджуємо такі дії Франції та вважаємо їх неприйнятними. Це ще більше загострює наші і без того зіпсовані двосторонні відносини", — заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

МЗС Франції поки не коментує ситуацію.

Нагадаємо, що раніше Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Марії Захаровій. Дипломатка назвала це "підступами західної гідри", образилася і замість візиту до Європи вирушила на концерт "Домісольки".