Забрали телефон і ноутбук: речницю МЗС РФ Захарову затримали в аеропорту Парижа
У паризькому аеропорту "Париж — Шарль де Голль" затримали заступницю міністра закордонних справ Росії Марію Захарову. Дипломатка прибула до Франції для участі в конференції ЮНЕСКО.
Про це пише французьке видання є Le Figaro.
Дипломатку зупинили одразу, як вона зійшла з літака і забрали у спеціальне приміщення, де допитали і повідомили, що вона вчасно не отримала візу.
У Захарової вилучили комп'ютер і телефон. За повідомленням ЗМІ, вона 24 години провела в прикордонній зоні, але зрештою французька сторона нарешті дозволила їй в'їхати. Посольство Росії в Парижі направило ноту протесту в МЗС Франції.
"Ми не маємо наміру залишати цю ситуацію без наслідків ", — сказала Захарова після цього дипломатичного інциденту між Москвою та Парижем.
Які заходи у відповідь може вжити російська сторона, невідомо.
Водночас відреагував навіть Кремль.
"Звичайно, ми засуджуємо такі дії Франції та вважаємо їх неприйнятними. Це ще більше загострює наші і без того зіпсовані двосторонні відносини", — заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.
МЗС Франції поки не коментує ситуацію.
Нагадаємо, що раніше Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Марії Захаровій. Дипломатка назвала це "підступами західної гідри", образилася і замість візиту до Європи вирушила на концерт "Домісольки".