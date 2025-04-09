Забрали телефон и ноутбук: спикера МИД РФ Захарову задержали в аэропорту Парижа

В парижском аэропорту "Париж — Шарль де Голль" задержали заместителя министра иностранных дел России Марию Захарову. Дипломат прибыла во Францию для участия в конференции ЮНЕСКО.

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Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Дипломата остановили сразу, как она сошла с самолета и забрали в специальное помещение, где допросили и сообщили, что она вовремя не получила визу.

У Захаровой изъяли компьютер и телефон. По сообщению СМИ, она 24 часа провела в пограничной зоне, но в конце концов французская сторона наконец-то разрешила ей въехать. Посольство России в Париже направило ноту протеста в МИД Франции.

"Мы не намерены оставлять эту ситуацию без последствий", — сказала Захарова после этого дипломатического инцидента между Москвой и Парижем.

Какие ответные меры может принять российская сторона, неизвестно.

При этом отреагировал даже Кремль.

"Конечно, мы осуждаем такие действия Франции и считаем их неприемлемыми. Это еще больше обостряет наши и без того испорченные двусторонние отношения", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

МИД Франции пока не комментирует ситуацию.

Напомним, что ранее Мальта аннулировала визу спикера МИД РФ Марии Захаровой. Дипломат назвала это "происками западной гидры", обиделась и вместо визита в Европу отправилась на концерт "Домисольки".