Представительница МИД РФ заявила, что не очень и хотела куда-то ехать, поэтому "в глубине души" обрадовалась такому повороту жизненных обстоятельств.

Мальта аннулировала визу спикера МИД РФ Марии Захаровой перед встречей Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, запланированной на 5–6 декабря в Валлетте. Это сделано из-за недовольства стран Балтии. Об этом сообщили в DW.

Отмечается, что сначала в отношении Захаровой было сделано исключение, но поскольку правовые нормы ЕС предусматривают, что страны-члены сообщества могут обжаловать выдачу виз, Латвия, Литва и Эстония обжаловали это решение.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова должна была присутствовать на этом событии, ведь ранее получила визу. Однако незадолго до вылета российских дипломатов Мальта отменила разрешение для россиянки указав на "обстоятельства, не зависящие от них".

"Мальтийцы выдали визу. Почти перед вылетом отозвали свое же решение и визу аннулировали. В глубине души я рада такому повороту событий. Ведь смогу пойти на концерт в Кремлевский Дворец, где выступает детский коллектив "Домисолька", — пожаловалась Захарова и объяснила такое решение Мальты "происками западной гидры".

Напомним, что 21 ноября спикеру российского МИДа Марии Захаровой позвонили, когда она вела брифинг в прямом эфире и якобы попросили ничего не разглашать об ударе "Орешником" по Днепру.

Ранее Захарова обращалась к Западу с просьбой осудить действия Украины в Курской области. Она заявила, что украинская сторона якобы намеревалась посеять панику среди жителей региона, а это все требует ответа от международного сообщества.