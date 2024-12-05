Представниця МЗС РФ заявила, що не дуже й хотіла кудись їхати, тому "в глибині душі" зраділа такому повороту життєвих обставин.

Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Марії Захаровій перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі, заплановану на 5-6 грудня у Валлетті. Це зроблено через невдоволення країн Балтії. Про це повідомили в DW.

Зазначається, що спочатку щодо Захарової було зроблено виняток, але оскільки правові норми ЄС передбачають, що країни-члени спільноти можуть оскаржити видавання віз, Латвія, Литва та Естонія оскаржили це рішення.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова мала бути присутня на цій події, адже раніше отримала візу. Однак незадовго до вильоту російських дипломатів Мальта скасувала дозвіл для росіянки, вказавши на "обставини, що не залежать від них".

"Мальтійці видали візу. Майже перед вильотом відкликали своє ж рішення і візу анулювали. У глибині душі я рада такому повороту подій. Адже зможу піти на концерт до Кремлівського Палацу, де виступає дитячий колектив "Домісолька", — поскаржилася Захарова та пояснила таке рішення Мальти "підступами західної гідри".

Нагадаємо, що 21 листопада речниці російського МЗС Марії Захаровій подзвонили, коли вона вела брифінг в прямому ефірі і нібито попросили нічого не розголошувати про удар "Орешником" по Дніпру.

Раніше Захарова зверталася до Заходу з проханням засудити дії Україїни в Курській області. Вона заявила, що українська сторона нібито мала намір посіяти паніку серед жителів регіону, а це все вимагає відповіді від міжнародної спільноти.