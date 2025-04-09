"Ну я хочу! Безплатно": у мережі вибухнув скандал через шоу "Левів на джипі" (фото, відео)

Останнім питанням у дискусійному шоу "Срач" був секс у стосунках без бажання одного з партнерів. Костянтин Трембовецький та Микола Зорянов відстоювали думку, що це — нормально, і їхні аргументи обурили аудиторію.

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Уривок відео з нового випуску шоу "Срач" на каналі "Леви на джипі", через який коміки потрапили у скандал, опублікували у соцмережах.

З випуску вже вирізали скандальний шматок

Що сказали "Леви на джипі"

Останнім питанням у випуску була тема сексу у стосунках, коли один з партнерів цього не хоче.

"Для цього ми й входили з тобою у стосунки. Це як типу підпис. Ми в стосунках — так, все, тепер секс, коли кожен з нас хоче", — заявив Трембовецький.

Комік Роман Щербан зауважив, що жінка може казати "ні", але після "акуратних" залицянь все ж погодитись. Костянтин наголосив, що йдеться лише про "свою дівчину", з якою є стосунки.

"Вже була згода на те, що ми живемо разом, ми приймаємо одне одного такими, якими ми є", — пояснив він.

На бік "за" стали Трембовецький і Зорянов.

"Ну я хочу! Безплатно", — аргументував свою позицію Костянтин.

Він розповів, як мав про це розмову зі своєю дівчиною. Пара якось дивилась фільм, і комік заснув. Пізніше дівчина зізналась, що намагалась позагравати з ним, але він не прокидався. Трембовецький тоді обурився, що кохана зупинила свої дії, а не наполегливо добивалася сексу.

"Ну ти лізеш, кажуть: "Не сьогодні". І ти зупиняєшся? У тебе що, нема яєць?", — заявив Зорянов.

За даними соцмереж, остання тема у випуску звучала як "Наполягати на сексі, коли друга половинка не має бажання". Шматок відео зі скандальним обговоренням вже вирізали, залишивши лише кадр прощання, на якому помітно, як під час дискусії щодо того питання розділилися учасники шоу.

Варто зауважити, що на початку випуску є попередження. У ньому зазначено, що контент — "повністю гумористичний", і озвучені коміками думки можуть не збігатись з їхніми справжніми.

"Це все жарти. Всіх обіймаємо. Не сваріться у реальному житті", — йдеться на заставці.

Українці обурені

У соцмережах користувачі поскаржились, що у відповідь на критику Трембовецький блокує та дозволяє собі грубість, використовуючи нецензурну лексику. Також випуск різко розкритикували у коментарях до нього.

"Не важливо, ви місяць у стосунках, чи 10 років. Треба поважати свого партнера та його бажання", — наголосила одна з коментаторок.

Глядачі звернули увагу, що у випуску, де обговорювалась ця тема, не було серед учасників жодної жінки.

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"Ваші слова — це не просто думка, це вкидання токсичної ідеї в масову свідомість. Усвідомте масштаб відповідальності. Ви не просто автори — ви формуєте уявлення цілого покоління", — пояснили в іншому коментарі.

Загалом коміків розкритикували за виправдовування сексу без активної згоди та сприйняття жінок у стосунках як чиєїсь власності. Глядачі шоу поділились, що випуск залишив у них негативне враження, та засудили романтизацію зґвалтувань у шлюбі.

На скандал відреагував Лузан

Андрій Лузан, який був продюсером каналу до своєї мобілізації й передав керівництво Зорянову через свою службу, записав звернення до аудиторії в Telegram-каналі "Левів на джипі". Він розповів, що проведе ввечері нараду з коміками й закликав "слідкувати за оновленнями".

"Я думаю, що буде якийсь результат. Я не розділяю думку, сказану в шоу. Навіть в контексті мені це виглядало трошечки дивно. І хочу послухати аргументацію хлопців на цю тему", — зауважив Лузан.

"Леви на джипі" перепросили

Під час "Ранкавового шоу" 9 квітня Зорянов запропонував звернутись до аудиторії щодо скандального випуску. Він наголосив, що йдеться про розважальне шоу, і у коміків немає мети когось образити.

"Інколи бувають теми, які якби контрверсійні й можуть когось зачепити. Ми жартували лише з позиції нашого життя, з позиції наших відносин", — запевнив він.

Микола розповів, що у стосунках учасників шоу "бувають такі приколи", і нагадав про фрази у випуску, що це стосується лише довготривалих стосунків. З його слів, саме у таких і перебувають усі гумористи.

Про скандал — з 20:10

"Ми проти будь-якого виду насильства. І це абсолютно не про нас, бо ми нормальні чоловіки", — підкреслив Зорянов.

Щербан додав, що після виходу стількох випусків залишаються люди, які не можуть сприймати "Срач" як розважальне шоу. Тоді Зорянов пояснив, що у випадку жартів про "секс із тіткою та мамою" аудиторія вловлює гумор, а у цьому випадку зрозуміли не всі. Водночас він визнав відповідальність за озвучене.

"Усіх, кого це тригернуло, зачепило, образило, ми вибачаємось. Такої цілі не було", — сказав Микола.

Він пояснив, що коміки грали свої ролі "поганців". Костянтин же наголосив, що темою був секс без бажання, а не без активної згоди.

"Бо це і є дорослі стосунки. Коли в шлюбі 6 років, і вона така: в мене овуляція, хочу секс. А ти такий: а в мене депресія, не хочу жити", — пояснив він.

Нагадаємо, український бізнесмен Влад Лиманюк звинуватив блогерку-мільйонницю Таню Самбурську в маніпуляціях і невиконанні умов співпраці. Раніше Самбурська скаржилась на тиск під час роботи над спільним проєктом у період, коли переживала горе через смерть бабусі.

Також у квітні стався скандал у спортивній сфері. Легкоатлет Вадим Кравчук опублікував у соцмережах низку висловлювань про жінок у спорті й несправедливість мобілізації в Україні, після чого був звинувачений у сексизмі. На інцидент відреагували коментатор Віталій Волочай і президентка ФЛАУ Ольга Саладуха.