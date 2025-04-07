Війна блогерів: Влад Лиманюк виступив зі звинуваченнями проти Тані Самбурської (фото, відео)

Український бізнесмен Влад Лиманюк, який позиціонує себе як ТОП-1 як експерт із запуску інфопродуктів і наразі мешкає у Польщі, звинуватив блогерку-мільйонерку Таню Самбурську в маніпуляціях і невиконанні умов співпраці, що закінчилося провалом їхнього спільного проєкту.

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Про це він розповів у розслідуванні "Самбурська: Лицемірство, Жадібність, Брехня і Цинізм" на своєму You-Tube-каналі.

За словами Лиманюка, у серпні 2024 року він запропонував Самбурській, у якої тільки в Instagram 1,4 млн підписників, співпрацю. Влад разом зі своєю командою мав створити продукт і курирувати фінансові питання, а Тетяні потрібно було зробити "прогрів" і максимально залучити аудиторію.

Розслідування Лиманюка про Самбурську переглянули майже 170 тисяч користувачів

На етапі обговорення умов договору до них приєднався бойфренд Самбурської, Єгор, який, як стверджує бізнесмен, почав міняти умови договору і маніпулювати. Незважаючи на це, Лиманюк погодився, оскільки був зацікавлений у проєкті.

На ньому Тетяна і Влад планували заробити $150 тисяч, а прибуток поділити навпіл.

Співпраця почалася зі зривів

У своєму розслідуванні Лиманюк розповів, що перші проблеми між ним і блогеркою не змусили себе чекати.

"Ми домовилися з Танею, що прогрів почнеться з початку вересня, тому що Таня мала виконати всі рекламні співпраці, запустити свій курс з макіяжу і потім на 100% віддатися нашому спільному проєкту. Наголошую, що реклами не повинно було бути взагалі, тому що з нею не було сенсу починати наш прогрів. Він був би свідомо провальний", — каже він.

Коли команда Влада чекала відповіді, померла бабуся Тані. За словами Лиманюка, якого виростила бабуся, він спочатку навіть висловив дівчині свої співчуття через втрату близької людини.

На початку вересня прогрів був затверджений, і Самбурська навіть почала викладати сторіси, але відразу все пішло не за планом.

"Вона не встигала їх викладати, постійно вибачалася, обіцяла, що далі все буде супер. І в день, коли ми вперше мали зустрітися, Таня сказала, що в неї інший зум, і перестала відповідати", — продовжив автор відео.

Пізніше Тетяна вийшла на зв'язок, пояснила причини зривів. Вони поговорили, і блогерка запропонувала варіант: перенести запуск на місяць, щоб до того часу вона розібралася зі своїми "хвостами" та особистими справами.

Такий поворот Влад назвав "катастрофою":

"Продовжувати запуск насправді немає сенсу. Адже людина максимально безвідповідально підходить до своїх обов'язків і буде завжди, в будь-який зручний момент посилатися на якісь обставини, пояснюючи те, чому вона не виконала це за договором. Тому я просто не погоджуюся і прошу виплатити неустойку, яка прописана в договорі".

Самбурська заявила, що перебуває під тиском, і її горе не розуміють. Зі свого боку у Лиманюка назвали смерть близького родича не причиною для порушення договору.

Пояснюючи причину своєї категоричності в питанні термінів, він додав, що подальший розвиток подій було передбачено під конкретні дати, заплановані заздалегідь, але Тетяна попросила перенести запуск ще на місяць. Зрештою, каже Влад, він пішов писати третій план запуску прогріву.

Другий скандал у них виник після того, як Самбурська побачила міні-курс "Залаштунки", де фігурувало її обличчя. За її словами, вона не погоджувалася на це, і зажадала компенсацію. На своє виправдання Лиманюк заявив, що показував Тетяні цей проєкт раніше, але у відповідь отримав "мовчазну згоду". Пізніше вони підписали новий договір, де детально все прописалиа Влад, за його словами, заплатив блогерці "кілька сотень тисяч гривень". Зокрема, гроші були заплачені за те, що блогерка дає повне право на показ усієї "внутрянки" і запише великий розбір цього запуску. Після вибачень команда була налаштована на продуктивну співпрацю.

Лиманюк позиціонує себе як позиціонує себе ТОП-1 як експерт із запуску інфопродуктів Фото: Скриншот

Після обумовленого старту проєкту бізнесмен, за його словами, аналізував сторіс Самбурської на час, коли вона мала б виконувати умови угоди. Він стверджує, що кількість "прогріву" суттєво поступалася кількості реклами, якої там, за ідеєю, не повинно було бути, Таня не відзначала його в публікаціях тощо.

Він додав, що Самбурська постійно підводила і не виконувала обіцянок щодо контенту. Зрештою Тетяна і зовсім поїхала у відпустку.

"Те, що в неї більший відсоток — її не цікавить. Те, що 90% витрат у запуску несли ми, не цікавить. Те, що в неї є зобов'язання перед нами — теж. Про клієнтів курсу мовчу, вони взагалі свого кумира не побачили. Їхній кумир на них забив, вона навіть не додалася в чат навчання. Про обіцяні уроки та ефіри я взагалі мовчу. Так вона цінує людей, які на неї підписані, які їй довіряють", — підкреслив він.

У коментарях до відео Лиманюка також з'явилися скарги на Самбурську через рекламу "інфоскамера", який заробив гроші на її підписниках.

"Хто така Таня Самбурська? Підлий, хитрий маніпулятор, який буде використовувати будь-яку можливість, щоб обдурити вас і використати, щоб збагатитися. Усі зобов'язання і договори — те, що можна порушити. Їй все одно на інших: партнерів, аудиторію. Вона буде йти по головах, але створювати образ чесної дівчинки і жертви", — заявив Лиманюк.

Скандал Лиманюка і Самбурської: чи буде друга серія?

Після того, як скандал набрав обертів, бізнесмен вийшов у прямий ефір в Instagram і сказав, що в нього є чимало матеріалу і на другу частину, особливо щодо того, що має стосунок до Єгора, бойфренда Самбурської, але поки що він не знає, чи варто оприлюднювати нові факти. За його словами, це може "зламати життя Єгора і Тетяни". Тому він запитує в аудиторії: чи потрібно йому йти до кінця, чи все поставити на паузу і дочекатися відповіді".

"Якщо ти це проігноруєш, це буде великою помилкою", — попередив він, додавши, що хоче взяти паузу, відпочити і провести час зі своєю дружиною. Якщо з боку Самбурської буде якась агресія, Влад пообіцяв опублікувати відео протягом кількох тижнів.

У бесіді з підписниками він також додав, що Тетяна видаляла негативні коментарі, тоді як він цього не робив, і це "багато про що говорить".

Лиманюк стверджує, що зараз його головна мета — не компенсація, а справедливість.

"Друге відео — це дійсно бруд", — наголосив бізнесемен.

Позиція Самбурської

Натомість Самбурська ще місяць тому в бесіді на каналі Okay Eva говорила про провальну співпрацю. Не називаючи імен, вона поскаржилася на тиск з боку команди Влада. Це було в той період, коли померла її бабуся. Тетяна пояснила, що прогрів був для неї неорганічним, вона пропонувала інші варіанти, а її використання в просуванні іншого курсу змусило її почуватися "використаною".

"Запуск не є партнерським, бо я втратила довіру до людини, з якою я це робила. Тому не захотіла продовжувати... Коли пройшов вебінар, мені дають перерву на кілька днів, бо я і моя аудиторія дуже вигоріла. Я їду в подорож і бачу дії, які показують мені: досить, зупинись. Людина почала продавати той самий продукт на свою аудиторію, хоча ми не закінчили продавати наш продукт спільний, аргументуючи тим, що я пропала", — заявила вона ведучій.

В останньому ефірі Лиманюк заявив, що все сказане Тетяною на цьому інтерв'ю, — брехня, яку слухали 350 тисяч людей.

Самбурська натякнула на провальну співпрацю

Після скандалу, що розгорівся, вона повідомила в сторіс Instagram, що конфлікт вирішуватиметься через суд.

"У світі зараз відбуваються важливіші речі, ніж ср*чі між блогерами. Мене життя навчило, що дорослий підхід у разі конфлікту — це юридичне поле!", — написала вона.

Самбурська має намір вирішити конфлікт у правовому полі Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що дружина бізнесмена Валеуліна прокоментувала його роман з Алхім.