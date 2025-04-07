Война блогеров: Влад Лыманюк выступил с обвинениями против Тани Самбурской (фото, видео)
Украинский бизнесмен Влад Лыманюк, который позиционирует себя как ТОП-1 как эксперт по запуску инфопродуктов и сейчас живет в Польше, обвинил блогера-миллионщицу Таню Самбурскую в манипуляциях и невыполнении условий сотрудничества, что закончилось провалом их общего проекта.
Об этом он рассказал в расследовании "Самбурская: Лицемерие, Жадность, Ложь и Цинизм" на своем You-Tube-канале.
По словам Лыманюка, в августе в 2024 года он предложил Самбурской, у которой только в Instagram 1,4 млн подписчиков, сотрудничество. Влад вместе со своей командой должен был создать продукт и курировать финансовые вопросы, а Татьяне нужно было сделать "прогрев" и максимально привлечь аудиторию.
На этапе обсуждения условий договора к ним присоединился бойфренд Самбурской, Егор, который, как утверждает бизнесмен, начал менять условия договора и манипулировать. Несмотря на это, Лыманюк согласился, поскольку был заинтересован в проекте.
На нем Татьяна и Влад планировали заработать $150 тысяч, а прибыль поделить пополам.
Сотрудничество началось со срывов
В своем расследовании Лыманюк рассказал, что первые проблемы между ним и блогершей не заставили себя ждать.
"Мы договорились с Таней, что прогрев начнется с начала сентября, потому что Таня должна была выполнить все рекламные сотрудничества, запустить свой курс по макияжу и потом на 100% отдаться нашему общему проекту. Подчеркиваю, что рекламы не должно было быть вообще, потому что с ней не было смысла начинать наш прогрев. Он был бы заведомо провальный", – говорит он.
Когда команда Влада ждала ответа, умерла бабушка Тани. По словам Лыманюка, которого вырастила бабушка, он поначалу даже выразил девушке свои соболезнования из-за утраты близкого человека.
В начале сентября прогрев был утвержденный, и Самбурская даже начала выкладывать сторисы, но сразу все пошло не по плану.
"Она не успевала их выкладывать, постоянно извинялась, обещала, что дальше все будет супер. И в день, когда мы впервые должны были встретиться, Таня сказала, что у нее другой зум, и перестала отвечать", – продолжил автор видео.
Позже Татьяна вышла на связь, объяснила причины срывов. Они поговорили, и блогер предложила вариант: перенести запуск на месяц, чтобы до того времени она разобралась со своими "хвостами" и личными делами.
Такой поворот Влад назвал "катастрофой":
"Продолжать запуск на самом деле нет смысла. Ведь человек максимально безответственно подходит к своим обязанностям и будет всегда, в любой удобный момент ссылаться на какие-то обстоятельства, объясняя то, почему она не выполнила это по договору. Поэтому я просто не соглашаюсь и прошу выплатить неустойку, которая прописана в договоре".
Самбурская заявила, что находится под давлением, и ее горе не понимают. В свою очередь у Лыманюка назвали смерть близкого родственника не причиной для нарушения договора.
Объясняя причину своей категоричности в вопросе сроков, он добавил, что дальнейшее развитие событий было предусмотрено под конкретные даты, запланированные заранее, но Татьяна попросила перенести запуск еще на месяц. В конце концов, говорит Влад, он пошел писать третий план запуска прогрева, который отправил 25 сентября.
Второй скандал у них возник после того, как Самбурская увидела мини-курс "Залаштунки", где фигурировало ее лицо. По ее словам, она не соглашалась на это, и потребовала компенсацию. В свое оправдание Лыманюк заявил, что показывал Татьяне этот проект раньше, но в ответ получил "молчаливое согласие". Позже они подписали новый договор, где детально все прописалиа Влад, по его словам, заплатил блогерше "несколько сотен тысяч гривен". В частности, деньги были заплачены за то, что блогерша дает полное право на показ всей "внутрянки" и запишет большой разбор этого запуска. После извинений команда была настроена на продуктивное сотрудничество.
После оговоренного старта проекта бизнесмен, по его словам, анализировал сторис Самбурской на время, когда она должна выполнять условия соглашения. Он утверждает, что в количество "прогрева" существенно уступало количеству рекламы, которой там, по идее, не должно было быть, Таня не отмечала его в публикациях и тому подобное.
Он добавил, что Самбурская постоянно подводила и не выполняла обещаний по контенту. В конце концов Татьяна и вовсе уехала в отпуск.
"То, что у нее больший процент – ее не интересует. То, что 90% расходов в запуске несли мы, не интересует. То, что у нее есть обязательства перед нами – тоже. О клиентах курса молчу, они вообще своего кумира не увидели. Их кумир на них забил, она даже не добавилась в чат обучения. Об обещанных уроках и эфирах я вообще молчу. Так она ценит людей, которые на нее подписаны, которые ей доверяют", – подчеркнул он.
В комментариях к видео Лыманюка также появились жалобы на Самбурскую из-за рекламы "инфоскамера", заработавшего деньги на ее подписчиках.
"Кто такая Таня Самбурская? Подлый, хитрый манипулятор, который будет использовать любую возможность, чтобы обмануть вас и использовать, чтобы обогатиться. Все обязательства и договоры – то, что можно нарушить. Ей все равно на других: партнеров, аудиторию. Она будет идти по головам, но создавать образ честной девочки и жертвы", – заявил Лыманюк.
Скандал Лыманюка и Самбурской: будет ли вторая серия?
После того как скандал набрал обороты, бизнесмен вышел в прямой эфир в Instagram и сказал, что у него есть немало материала и на вторую часть, особенно касательно того, что имеет отношение к Егору, бойфренду Самбурской, но пока что он не знает, стоит ли обнародовать новые факты. По его словам, это может "сломать жизни Егора и Татьяны". Поэтому он спрашивает у аудитории: нужно ли ему идти до конца или все поставить на паузу и дождаться ответа".
"Если ты это проигнорируешь, это будет большой ошибкой", – предупредил он, добавив, что хочет взять паузу, отдохнуть и провести время со своей женой. Если со стороны Самбурской будет какая-то агрессия, Влад пообещал опубликовать видео в течение нескольких недель.
В беседе с подписчиками он также добавил, что Татьяна удаляла негативные комментарии, в то время как он этого не делал, и это "о многом говорит".
Лыманюк утверждает, что сейчас его главная цель – не компенсация, а справедливость.
"Второе видео – это действительно грязь", – подчеркнул бизнесемен.
Позиция Самбурской
В свою очередь Самбурская еще месяц назад в беседе на канале Okay Eva говорила о провальном сотрудничестве. Не называя имен, она пожаловалась на давление со стороны команды Влада. Это было в тот период, когда умерла ее бабушка. Татьяна объяснила, что прогрев был для нее неорганичен, она предлагала другие варианты, а ее использование в продвижении другого курса заставило чувствовать ее "использованной".
"Запуск не является партнерским, потому что я потеряла доверие к человеку, с которым я это делала. Потому не захотела продолжать… Когда прошел вебинар, мне дают перерыв на несколько дней, потому что я и моя аудитория очень выгорела. Я еду в путешествие и вижу действия, которые показывают мне: хватит, остановись. Человек начал продавать тот же продукт на свою аудиторию, хотя мы не закончили продавать наш продукт общий, аргументируя тем, что я пропала", – заявила она ведущей.
В последнем эфире Лыманюк заявил, что все сказанное Татьяной на этом интервью, – ложь, которую слушали 350 тысяч людей.
После разгоревшегося скандала она сообщила в сторис Instagram, что конфликт будет решаться через суд.
"В мире сейчас происходят более важные вещи, чем ср*чи между блогерами. Меня жизнь научила, что взрослый подход в случае конфликта – это юридическое поле!", – написала она.
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