Война блогеров: Влад Лыманюк выступил с обвинениями против Тани Самбурской (фото, видео)

Украинский бизнесмен Влад Лыманюк, который позиционирует себя как ТОП-1 как эксперт по запуску инфопродуктов и сейчас живет в Польше, обвинил блогера-миллионщицу Таню Самбурскую в манипуляциях и невыполнении условий сотрудничества, что закончилось провалом их общего проекта.

Related video

Об этом он рассказал в расследовании "Самбурская: Лицемерие, Жадность, Ложь и Цинизм" на своем You-Tube-канале.

По словам Лыманюка, в августе в 2024 года он предложил Самбурской, у которой только в Instagram 1,4 млн подписчиков, сотрудничество. Влад вместе со своей командой должен был создать продукт и курировать финансовые вопросы, а Татьяне нужно было сделать "прогрев" и максимально привлечь аудиторию.

Расследование Лыманюка о Самбурской просмотрели почти 170 тысяч пользователей

На этапе обсуждения условий договора к ним присоединился бойфренд Самбурской, Егор, который, как утверждает бизнесмен, начал менять условия договора и манипулировать. Несмотря на это, Лыманюк согласился, поскольку был заинтересован в проекте.

На нем Татьяна и Влад планировали заработать $150 тысяч, а прибыль поделить пополам.

Сотрудничество началось со срывов

В своем расследовании Лыманюк рассказал, что первые проблемы между ним и блогершей не заставили себя ждать.

"Мы договорились с Таней, что прогрев начнется с начала сентября, потому что Таня должна была выполнить все рекламные сотрудничества, запустить свой курс по макияжу и потом на 100% отдаться нашему общему проекту. Подчеркиваю, что рекламы не должно было быть вообще, потому что с ней не было смысла начинать наш прогрев. Он был бы заведомо провальный", – говорит он.

Когда команда Влада ждала ответа, умерла бабушка Тани. По словам Лыманюка, которого вырастила бабушка, он поначалу даже выразил девушке свои соболезнования из-за утраты близкого человека.

В начале сентября прогрев был утвержденный, и Самбурская даже начала выкладывать сторисы, но сразу все пошло не по плану.

"Она не успевала их выкладывать, постоянно извинялась, обещала, что дальше все будет супер. И в день, когда мы впервые должны были встретиться, Таня сказала, что у нее другой зум, и перестала отвечать", – продолжил автор видео.

Позже Татьяна вышла на связь, объяснила причины срывов. Они поговорили, и блогер предложила вариант: перенести запуск на месяц, чтобы до того времени она разобралась со своими "хвостами" и личными делами.

Такой поворот Влад назвал "катастрофой":

"Продолжать запуск на самом деле нет смысла. Ведь человек максимально безответственно подходит к своим обязанностям и будет всегда, в любой удобный момент ссылаться на какие-то обстоятельства, объясняя то, почему она не выполнила это по договору. Поэтому я просто не соглашаюсь и прошу выплатить неустойку, которая прописана в договоре".

Самбурская заявила, что находится под давлением, и ее горе не понимают. В свою очередь у Лыманюка назвали смерть близкого родственника не причиной для нарушения договора.

Объясняя причину своей категоричности в вопросе сроков, он добавил, что дальнейшее развитие событий было предусмотрено под конкретные даты, запланированные заранее, но Татьяна попросила перенести запуск еще на месяц. В конце концов, говорит Влад, он пошел писать третий план запуска прогрева, который отправил 25 сентября.

Второй скандал у них возник после того, как Самбурская увидела мини-курс "Залаштунки", где фигурировало ее лицо. По ее словам, она не соглашалась на это, и потребовала компенсацию. В свое оправдание Лыманюк заявил, что показывал Татьяне этот проект раньше, но в ответ получил "молчаливое согласие". Позже они подписали новый договор, где детально все прописалиа Влад, по его словам, заплатил блогерше "несколько сотен тысяч гривен". В частности, деньги были заплачены за то, что блогерша дает полное право на показ всей "внутрянки" и запишет большой разбор этого запуска. После извинений команда была настроена на продуктивное сотрудничество.

Лыманюк позиционирует себя как позиционирует себя ТОП-1 как эксперт по запуску инфопродуктов Фото: Скриншот

После оговоренного старта проекта бизнесмен, по его словам, анализировал сторис Самбурской на время, когда она должна выполнять условия соглашения. Он утверждает, что в количество "прогрева" существенно уступало количеству рекламы, которой там, по идее, не должно было быть, Таня не отмечала его в публикациях и тому подобное.

Он добавил, что Самбурская постоянно подводила и не выполняла обещаний по контенту. В конце концов Татьяна и вовсе уехала в отпуск.

"То, что у нее больший процент – ее не интересует. То, что 90% расходов в запуске несли мы, не интересует. То, что у нее есть обязательства перед нами – тоже. О клиентах курса молчу, они вообще своего кумира не увидели. Их кумир на них забил, она даже не добавилась в чат обучения. Об обещанных уроках и эфирах я вообще молчу. Так она ценит людей, которые на нее подписаны, которые ей доверяют", – подчеркнул он.

В комментариях к видео Лыманюка также появились жалобы на Самбурскую из-за рекламы "инфоскамера", заработавшего деньги на ее подписчиках.

"Кто такая Таня Самбурская? Подлый, хитрый манипулятор, который будет использовать любую возможность, чтобы обмануть вас и использовать, чтобы обогатиться. Все обязательства и договоры – то, что можно нарушить. Ей все равно на других: партнеров, аудиторию. Она будет идти по головам, но создавать образ честной девочки и жертвы", – заявил Лыманюк.

Скандал Лыманюка и Самбурской: будет ли вторая серия?

После того как скандал набрал обороты, бизнесмен вышел в прямой эфир в Instagram и сказал, что у него есть немало материала и на вторую часть, особенно касательно того, что имеет отношение к Егору, бойфренду Самбурской, но пока что он не знает, стоит ли обнародовать новые факты. По его словам, это может "сломать жизни Егора и Татьяны". Поэтому он спрашивает у аудитории: нужно ли ему идти до конца или все поставить на паузу и дождаться ответа".

"Если ты это проигнорируешь, это будет большой ошибкой", – предупредил он, добавив, что хочет взять паузу, отдохнуть и провести время со своей женой. Если со стороны Самбурской будет какая-то агрессия, Влад пообещал опубликовать видео в течение нескольких недель.

В беседе с подписчиками он также добавил, что Татьяна удаляла негативные комментарии, в то время как он этого не делал, и это "о многом говорит".

Лыманюк утверждает, что сейчас его главная цель – не компенсация, а справедливость.

"Второе видео – это действительно грязь", – подчеркнул бизнесемен.

Позиция Самбурской

В свою очередь Самбурская еще месяц назад в беседе на канале Okay Eva говорила о провальном сотрудничестве. Не называя имен, она пожаловалась на давление со стороны команды Влада. Это было в тот период, когда умерла ее бабушка. Татьяна объяснила, что прогрев был для нее неорганичен, она предлагала другие варианты, а ее использование в продвижении другого курса заставило чувствовать ее "использованной".

"Запуск не является партнерским, потому что я потеряла доверие к человеку, с которым я это делала. Потому не захотела продолжать… Когда прошел вебинар, мне дают перерыв на несколько дней, потому что я и моя аудитория очень выгорела. Я еду в путешествие и вижу действия, которые показывают мне: хватит, остановись. Человек начал продавать тот же продукт на свою аудиторию, хотя мы не закончили продавать наш продукт общий, аргументируя тем, что я пропала", – заявила она ведущей.

В последнем эфире Лыманюк заявил, что все сказанное Татьяной на этом интервью, – ложь, которую слушали 350 тысяч людей.

Самбурская намекнула на провальное сотрудничество

После разгоревшегося скандала она сообщила в сторис Instagram, что конфликт будет решаться через суд.

"В мире сейчас происходят более важные вещи, чем ср*чи между блогерами. Меня жизнь научила, что взрослый подход в случае конфликта – это юридическое поле!", – написала она.

Самбурская намерена решить конфликт в правовом поле Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что жена бизнесмена Валеулина прокомментировала его роман с Алхим.