"Ну я хочу! Бесплатно": в сети разразился скандал из-за шоу "Львов на джипе" (фото, видео)

Последним вопросом в дискуссионном шоу "Срач" был секс в отношениях без желания одного из партнеров. Константин Трембовецкий и Николай Зорянов отстаивали мнение, что это — нормально, и их аргументы возмутили аудиторию.

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Отрывок видео из нового выпуска шоу "Срач" на канале "Львы на джипе", из-за которого комики попали в скандал, опубликовали в соцсетях.

Из выпуска уже вырезали скандальный кусок

Что сказали "Львы на джипе"

Последним вопросом в выпуске была тема секса в отношениях, когда один из партнеров этого не хочет.

"Для этого мы и входили с тобой в отношения. Это как типа подпись. Мы в отношениях — да, все, теперь секс, когда каждый из нас хочет", — заявил Трембовецкий.

Комик Роман Щербан отметил, что женщина может говорить "нет", но после "аккуратных" ухаживаний все же согласиться. Константин отметил, что речь идет только о "своей девушке", с которой есть отношения.

"Уже было согласие на то, что мы живем вместе, мы принимаем друг друга такими, какие мы есть", — пояснил он.

На сторону "за" стали Трембовецкий и Зорянов.

"Ну я хочу! Бесплатно", — аргументировал свою позицию Константин.

Он рассказал, как имел об этом разговор со своей девушкой. Пара как-то смотрела фильм, и комик заснул. Позже девушка призналась, что пыталась позаигрывать с ним, но он не просыпался. Трембовецкий тогда возмутился, что любимая остановила свои действия, а не настойчиво добивалась секса.

"Ну ты лезешь, говорят: "Не сегодня". И ты останавливаешься? У тебя что, нет яиц?", — заявил Зорянов.

По данным соцсетей, последняя тема в выпуске звучала как "Настаивать на сексе, когда вторая половинка не имеет желания". Кусок видео со скандальным обсуждением уже вырезали, оставив лишь кадр прощания, на котором заметно, как во время дискуссии по этому вопросу разделились участники шоу.

Стоит заметить, что в начале выпуска есть предупреждение. В нем указано, что контент — "полностью юмористический", и озвученные комиками мысли могут не совпадать с их настоящими.

"Это все шутки. Всех обнимаем. Не ссорьтесь в реальной жизни", — говорится на заставке.

Украинцы возмущены

В соцсетях пользователи пожаловались, что в ответ на критику Трембовецкий блокирует и позволяет себе грубость, используя нецензурную лексику. Также выпуск резко раскритиковали в комментариях к нему.

"Не важно, вы месяц в отношениях или 10 лет. Надо уважать своего партнера и его желания", — отметила одна из комментаторов.

Зрители обратили внимание, что в выпуске, где обсуждалась эта тема, не было среди участников ни одной женщины.

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"Ваши слова — это не просто мысль, это вброс токсичной идеи в массовое сознание. Осознайте масштаб ответственности. Вы не просто авторы — вы формируете представление целого поколения", — пояснили в другом комментарии.

В общем комиков раскритиковали за оправдание секса без активного согласия и восприятие женщин в отношениях как чьей-то собственности. Зрители шоу поделились, что выпуск оставил у них негативное впечатление, и осудили романтизацию изнасилований в браке.

На скандал отреагировал Лузан

Андрей Лузан, который был продюсером канала до своей мобилизации и передал руководство Зорянову из-за своей службы, записал обращение к аудитории в Telegram-канале "Львов на джипе". Он рассказал, что проведет вечером совещание с комиками и призвал "следить за обновлениями".

"Я думаю, что будет какой-то результат. Я не разделяю мнение, сказанное в шоу. Даже в контексте мне это выглядело немножечко странно. И хочу послушать аргументацию ребят на эту тему", — отметил Лузан.

"Львы на джипе" извинились

Во время "Утреннего шоу" 9 апреля Зорянов предложил обратиться к аудитории относительно скандального выпуска. Он отметил, что речь идет о развлекательном шоу, и у комиков нет цели кого-то обидеть.

"Иногда бывают темы, которые как бы контрверсионные и могут кого-то задеть. Мы шутили только с позиции нашей жизни, с позиции наших отношений", — заверил он.

Николай рассказал, что в отношениях участников шоу "бывают такие приколы", и напомнил о фразе в выпуске, что это касается только долговременных отношений. По его словам, именно в таких и находятся все юмористы.

О скандале — с 20:10

"Мы против любого вида насилия. И это абсолютно не про нас, потому что мы нормальные мужчины", — подчеркнул Зорянов.

Щербан добавил, что после выхода стольких выпусков остаются люди, которые не могут воспринимать "Срач" как развлекательное шоу. Тогда Зорянов объяснил, что в случае шуток о "сексе с тетей и мамой" аудитория улавливает юмор, а в этом случае поняли не все. В то же время он признал ответственность за озвученное.

"Всех, кого это триггернуло, задело, обидело, мы извиняемся. Такой цели не было", — сказал Николай.

Он пояснил, что комики играли свои роли "плохишей". Константин же подчеркнул, что темой был секс без желания, а не без активного согласия.

"Потому что это и есть взрослые отношения. Когда в браке 6 лет, и она такая: у меня овуляция, хочу секс. А ты такой: а у меня депрессия, не хочу жить", — пояснил он.

Напомним, украинский бизнесмен Влад Лиманюк обвинил блогера-миллионницу Таню Самбурскую в манипуляциях и невыполнении условий сотрудничества. Ранее Самбурская жаловалась на давление во время работы над совместным проектом в период, когда переживала горе из-за смерти бабушки.

Также в апреле произошел скандал в спортивной сфере. Легкоатлет Вадим Кравчук опубликовал в соцсетях ряд высказываний о женщинах в спорте и несправедливости мобилизации в Украине, после чего был обвинен в сексизме. На инцидент отреагировали комментатор Виталий Волочай и президент ФЛАУ Ольга Саладуха.