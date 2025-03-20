Під сонцем Маямі: Потап та Настя Каменських уперше за довгий час показалися разом (фото)

Останніми роками подружжя час від часу підігріває чутки про розлучення, проте спростовує їх офіційно. Більшість часу репер проводить за кордоном.

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Український репер Потап (Олексій Потапенко) та співачка Настя Каменських уперше за довгий час показалися на спільному селфі. Кадр опублікував в Instagram Сергій Маковець, який мешкає у США і співпрацює з артистами.

"Щасливі разом", — підписав він знімок, вказавши локацією Маямі, але не уточнив, коли саме було зроблено фото.

На знімку подружжя та їхній товариш посміхалися, позуючи на сонячній вулиці.

Потап та Настя Каменських у Маямі

Чутки про розлучення Потапа та Насті Каменських

Після початку повномасштабної війни зіркова пара час від часу підігріває чутки про ймовірний розрив, проте офіційно все спростовує. Більшість часу Потап проводить за кордоном, де просуває свій новий проєкт "Славік Балаган".

"Нас сприймають, як персонажів з коміксів, ніби ми живемо з людьми весь цей час. Вони з нами ростуть, вони дорослішають, вони одружуються, народжують дітей. А ми з ними весь цей час. Вони чекають від нас якихось драматичних ситуацій", — сказав Потап в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю, спростувавши чутки про розлучення.

Окрім цього, репер розкрив свої бажання стати ще не один раз батьком.

Потап та Настя Каменських Фото: instagram.com/realpotap

"Я б хотів ще чотирьох (дітей, — ред.). Але тут уже таке питання. Не тільки до мене, а й до Всесвіту. Вона (Настя Каменських, — ред.) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", — казав продюсер.

Нагадаємо, Потап назвав переможця "Євробачення-2025", на його думку.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на новий проєкт Потапа.