Под солнцем Майами: Потап и Настя Каменских впервые за долгое время показались вместе (фото)

В последние годы супруги время от времени подогревают слухи о разводе, однако опровергают их официально. Большую часть времени рэпер проводит за границей.

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Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских впервые за долгое время показались на совместном селфи. Кадр опубликовал в Instagram Сергей Маковец, который живет в США и сотрудничает с артистами.

"Счастливы вместе", — подписал он снимок, указав локацией Майами, но не уточнил, когда именно было сделано фото.

На снимке супруги и их товарищ улыбались, позируя на солнечной улице.

Потап и Настя Каменских в Майами

Слухи о разводе Потапа и Насти Каменских

После начала полномасштабной войны звездная пара время от времени подогревает слухи о вероятном разрыве, однако официально все опровергает. Большую часть времени Потап проводит за границей, где продвигает свой новый проект "Славик Балаган".

"Нас воспринимают, как персонажей из комиксов, будто мы живем с людьми все это время. Они с нами растут, они взрослеют, они женятся, рожают детей. А мы с ними все это время. Они ждут от нас каких-то драматических ситуаций", — сказал Потап в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, опровергнув слухи о разводе.

Кроме этого, рэпер раскрыл свои желания стать еще не один раз отцом.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

"Я бы хотел еще четверых (детей, — ред.). Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и к Вселенной. Она (Настя Каменских, — ред.) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", — говорил продюсер.

Напомним, Потап назвал победителя "Евровидения-2025", по его мнению.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на новый проект Потапа.