Потап ответил, разводится ли он с Настей Каменских (видео)

Музыкант хотел бы еще четверых детей. Впрочем, это зависит не только от него.

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Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) прокомментировал слухи о разводе с певицей Настей Каменских. Об этом музыкант рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских (см. с 3:05)

На вопрос, каким он себя видит в 50 лет, 43-летний Потап ответил, что "худым". В частности, продюсер хочет еще детей, однако это также зависит от его жены Насти Каменских.

В интервью Потап заявил, что во время войны личные отношения катализируются или в одну сторону, или в другую. То есть пары либо разводятся, либо их отношения становятся еще крепче.

"На нас сработало в положительную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Так что все в порядке", — ответил Потап.

Рэпер добавил, что и в 2022 году, когда слухи о разводе пары распространялись более активно, они с Каменских были вместе.

"Нас воспринимают, как персонажей из комиксов, будто мы живем с людьми все это время. Они с нами растут, они взрослеют, они женятся, рожают детей. А мы с ними все это время. Они ждут от нас каких-то драматических ситуаций", — сказал Потап.

Настя Каменских и Потап Фото: kamenskux/instagram

Также продюсер раскрыл свои желания стать еще не один раз отцом.

"Я бы хотел еще четверых (детей, — ред.). Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и к Вселенной. Она (Настя Каменских, — ред.) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", — признался Потап.

У рэпера уже есть сын Андрей от продюсера Ирины Горовой, с которой он был женат до Насти Каменских.

Напомним, Потап рассказал о встрече с Валерием Залужным.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на новый проект Потапа.