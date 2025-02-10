Потап рассказал о встрече с Залужным: о чем они говорили (видео)

По словам музыканта, генерал поговорил с ним "по-отцовски".

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43-летний украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, более известный как Потап, в трехчасовом интервью российскому журналисту Юрию Дудю рассказал, что беседовал с экс-главой Генштаба ЗСУ Валерием Залужным, когда началась война.

"В Киеве у меня состоялся разговор со в то время Главнокомандующим Валерием Залужным. Были разные темы, а потом состоялся такой отцовский диалог. Он такой по-отцовски подошел, пожал мне руку и сказал: "Помогайте фронту. Ваша задача – помогать фронту всем, чем можете". Я делаю это через профессию", – заявил артист.

Он также сообщил, что война в Украине началась в 2014 году, а он с артистами начал посещать горячие точки и места дислокации в 2015-м а Луганской и Донецкой областях, в казармах, госпиталях:

"То есть я в этом уже 10 лет, и ты научился складывать эту боль куда-то. И потом это депрессия, срывы.. Тяжело это. Но когда ты знаешь, что выполняешь свою задачу, как артист, ты умеешь это делать, ты делаешь это здесь. Все очень просто".

По его словам, он вместе со своей женой, певицей Настей Каменских, передали в военные волонтерские организации 100 мил грн. Исполнитель подчеркнул, что старается не кричать об этом, а благотворительностью занимается все 20 лет своей карьеры в шоу-бизнесе.

Ранее Фокус писал, что Потап рассказал, где его застала война.