Потап розповів про зустріч із Залужним: про що вони говорили (відео)

За словами музиканта, генерал поговорив із ним "по-батьківськи".

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43-річний український продюсер і співак Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, у тригодинному інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю розповів, що розмовляв з екс-главою Генштабу ЗСУ Валерієм Залужним, коли почалася війна.

"У Києві в мене відбулася розмова з на той час Головнокомандувачем Валерієм Залужним. Були різні теми, а потім відбувся такий батьківський діалог. Він такий по-батьківськи підійшов, потиснув мені руку і сказав: "Допомагайте фронту. Ваше завдання – допомагати фронту всім, чим можете". Я роблю це через професію", – заявив артист.

Він також повідомив, що війна в Україні почалася 2014 року, а він з артистами почав відвідувати гарячі точки і місця дислокації 2015-го, а Луганській і Донецькій областях, у казармах, шпиталях:

"Тобто я в цьому вже 10 років, і ти навчився складати цей біль кудись. І потім це депресія, зриви... Важко це. Але коли ти знаєш, що виконуєш своє завдання, як артист, ти вмієш це робити, ти робиш це тут. Все дуже просто".

За його словами, він разом зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських, передали у військові волонтерські організації 100 млн грн. Виконавець підкреслив, що намагається не кричати про це, а благодійністю займається всі 20 років своєї кар'єри в шоу-бізнесі.

Раніше Фокус писав, що Потап розповів, де його застала війна.