"Жизнь с чистого листа в 40 лет": Потап в интервью Дудю рассказал, где его застала война (видео)

Потап впервые за долгое время дал развернутое интервью. В ходе общения с российским журналистов Юрием Дудем он рассказал, как встретил 24 февраля с Настей Каменских в Мадриде и как прошли для них следующие месяцы.

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Украинский продюсер и исполнитель Потап уехал из Украины в момент начала войны. С того времени он развивает бизнес заграницей, регулярно подвергаясь хейту по причине отказа возвращаться в страну и своей позиции. Продюсер дал первое развернутое (трехчасовое) интервью российскому журналисту — Юрию Дудю.

Интервью Потапа Дудю

Потап отметил, что осознает и понимает, что не все украинцы одобрят его общение с российским журналистом, но считает аудиторию Дудя — интересной.

В частности, Потапенко рассказала, где находился в день начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. На вопрос Юрия Дудя, заданный неоднократно, Потап заявил, что находился в Мадриде вместе с Настей Каменских.

"24 февраля 2022 года все поменялось в 5:45 утра. Я находился в Мадриде, вместе с Настей, мы записывали песню для Настиного нового альбома. В 5:45 я уже был все время на звонках. С момента, когда первая ракета попала в жилой дом в Киеве, жизнь поменялась кардинально, для всех украинцев и для меня тоже. Самая сложная, кровавая и жестокая ситуация, которую пришлось пережить украинцам, где бы они ни находились. Никогда не думал и не предполагал, что придется начинать жизнь с чистого листа в 40 лет. Когда все расписано и посчитано, а завтра — концерт… Все просто превратилось в страшный сон.

Далее Потап заметил, что наступило полтора месяца кромешного ада, —

"Не понимал, куда бежать и что делать. Звонишь, едешь, спешишь, помогаешь, собаки, семьи, перелеты, переезды: полтора месяца кромешной тьмы. Выступаешь, передаешь деньги, армия, волонтеры, контейнеры.

Это превратилось в стресс и депрессию, но от меня, как от мужчины, требовались решения. Поменялась приоритетность. И все зарубежные направления, которые мы развивали до войны, стали приоритетными. Тяжело вспоминать и рассказывать".

Журналист Юрий Дудь уточнил у Потапа, не уехал ли продюсер заблаговременно, когда в Украине активно стали курсировать слухи о приближении войны. Не выехал ли Потап из Украины, чтобы не остаться запертым внутри страны (после начала действия военного положения прим. ред).

На это Потап заметил, что не понимает, о чем идет речь, так как у него есть легальные основания въезжать и выезжать из Украины, чем он регулярно и занимается.

"У меня есть способ и возможность это делать и я это делаю постоянно", — сказал Потап.

Он также подчеркнул, что все деньги, которые он зарабатывает заграницей, коррелируются на помощь армии и волонтерам. По его словам, именно по этим делам ему приходится возвращаться в Украину.

Юрий Дудь уточнил, не уехал ли Потап на всякий случай?

"Хейта существует два вида, — заметил Потап, — "существует хейт органический и не органический". К первой разновидности хейта Потап, по его словам, прислушивается, а второй считает спродюсированным.

Ранее Фокус писал о том, что Потап объявил кастинг в свою группу заграницей.