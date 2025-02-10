"Життя з чистого аркуша в 40 років": Потап в інтерв'ю Дудю розповів, де його застала війна (відео)

Потап вперше за довгий час дав розгорнуте інтерв'ю. Під час спілкування з російським журналістом Юрієм Дудем він розповів, як зустрів 24 лютого з Настею Каменських у Мадриді та як минули для них наступні місяці.

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Український продюсер і виконавець Потап виїхав з України в момент початку війни. Відтоді він розвиває бізнес закордоном, регулярно наражаючись на хейт через відмову повертатися в країну і свою позицію. Продюсер дав перше розгорнуте (тригодинне) інтерв'ю російському журналісту і пропагандисту — Юрію Дудю.

Інтерв'ю Потапа Дудю

Потап зазначив, що усвідомлює і розуміє, що не всі українці схвалять його спілкування з російським журналістом, але вважає аудиторію Дудя — цікавою.

Зокрема, Потапенко розповіла, де перебував у день початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. На запитання Юрія Дудя, поставлене неодноразово, Потап заявив, що перебував у Мадриді разом із Настею Каменських.

"24 лютого 2022 року все змінилося о 5:45 ранку. Я перебував у Мадриді, разом із Настею, ми записували пісню для Настиного нового альбому. О 5:45 я вже був весь час на дзвінках. З моменту, коли перша ракета влучила в житловий будинок у Києві, життя змінилося кардинально, для всіх українців і для мене теж. Найскладніша, найкривавіша і найжорстокіша ситуація, яку довелося пережити українцям, де б вони не перебували. Ніколи не думав і не припускав, що доведеться починати життя з чистого аркуша в 40 років. Коли все розписано і пораховано, а завтра — концерт... Усе просто перетворилося на страшний сон.

Далі Потап зауважив, що настало півтора місяця непроглядного пекла, -

"Не розумів, куди бігти і що робити. Дзвониш, їдеш, поспішаєш, допомагаєш, собаки, сім'ї, перельоти, переїзди: півтора місяця непроглядної темряви. Виступаєш, передаєш гроші, армія, волонтери, контейнери.

Це перетворилося на стрес і депресію, але від мене, як від чоловіка, були потрібні рішення. Змінилася пріоритетність. І всі закордонні напрямки, які ми розвивали до війни, стали пріоритетними. Важко згадувати і розповідати".

Інтерв'юер Юрій Дудь уточнив у Потапа, чи не виїхав продюсер завчасно, коли в Україні активно почали курсувати чутки про наближення війни. Чи не виїхав Потап з України, щоб не залишитися замкненим усередині країни (після початку дії воєнного стану, прим. ред).

На це Потап зауважив, що не розуміє, про що йдеться, оскільки у нього є легальні підстави в'їжджати і виїжджати з України, чим він регулярно і займається.

"У мене є спосіб і можливість це робити і я це роблю постійно", — сказав Потап.

Він також підкреслив, що всі гроші, які він заробляє закордоном, корелюються на допомогу армії та волонтерам. За його словами, саме у цих справах йому доводиться повертатися в Україну.

Юрій Дудь уточнив, чи не поїхав Потап про всяк випадок?

"Хейта існує два види, — зауважив Потап, — "існує хейт органічний і не органічний". До першого різновиду хейту Потап, за його словами, прислухається, а другий вважає спродюсованим.

Раніше Фокус писав про те, що Потап оголосив кастинг у свою групу закордоном.