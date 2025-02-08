Потап объявил о кастинге в свою группу: как отреагировали в сети (фото, видео)
Пользователи в сети отреагировали на видео Потапа о начале кастинга в группу Mozgi. В адрес исполнителя полетели обвинения — от плохого английского до "кринжовости" ролика в соцсети.
Украинский исполнитель Потап сообщил, что объявляет кастинг в свою группу Mozgi Band. Соответствующее видео с началом приема заявок певец объявил в своем Instagram.
Певец на английском языке пригласил певцов, танцоров или "просто талантливого человека" присоединиться к пробам, прислав соответствующее видео. Видеоработы лучших участников украинский исполнитель обещает размесить на своей странице.
"Я рад объявить о европейском кастинге на прослушивание в Mozgi Band. Все, что вам нужно, это — записать видео, где вы танцуете или поете", — сказал Потап.
В описании к своему видео, певец добавил, что новых участников группы ждут "фестивали, тв-шоу и участие в рекламе".
"Поэтому не теряйте свою возможность, потому что теперь шоу-бизнес стал открытым для вас!" — резюмировал Потап.
Как отреагировали пользователи
Украинские пользователи в Instagram отреагировали на новое видео исполнителя с приглашением на кастинг. Многие из авторов иронично высмеяли ролик с началом отбора в группу, в частности следующими репликами:
- "Йопта... прям интересно, кто же покупает билеты на твои концерты"
- "Это уже снизу постучали или пробили и забрали?"
- "Интересно для кого он это? Или уже украинский забыл"
- "Просто зачем на английском? Думаете к вам пойдут иностранцы? Не смешите, к вам теперь разве что русские присоединятся"
Ранее Потап вызвал волну критики после обращения к фанатам. Потап, который недавно стал Славиком Балаганом, уже активно планирует концертную деятельность. Одним из первых новое амплуа рэпера на сцене увидит израильский город.
Впоследствии певец объяснил, почему он во время войны живет в Барселоне. В Испании полгода назад открыли офис компании Mozgi Group, которую Потап переименовал в Mozgi International. На этом продюсер не планирует останавливаться.