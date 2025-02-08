Потап объявил о кастинге в свою группу: как отреагировали в сети (фото, видео)

Пользователи в сети отреагировали на видео Потапа о начале кастинга в группу Mozgi. В адрес исполнителя полетели обвинения — от плохого английского до "кринжовости" ролика в соцсети.

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Украинский исполнитель Потап сообщил, что объявляет кастинг в свою группу Mozgi Band. Соответствующее видео с началом приема заявок певец объявил в своем Instagram.

Певец на английском языке пригласил певцов, танцоров или "просто талантливого человека" присоединиться к пробам, прислав соответствующее видео. Видеоработы лучших участников украинский исполнитель обещает размесить на своей странице.

"Я рад объявить о европейском кастинге на прослушивание в Mozgi Band. Все, что вам нужно, это — записать видео, где вы танцуете или поете", — сказал Потап.

В описании к своему видео, певец добавил, что новых участников группы ждут "фестивали, тв-шоу и участие в рекламе".

"Поэтому не теряйте свою возможность, потому что теперь шоу-бизнес стал открытым для вас!" — резюмировал Потап.

Как отреагировали пользователи

Украинские пользователи в Instagram отреагировали на новое видео исполнителя с приглашением на кастинг. Многие из авторов иронично высмеяли ролик с началом отбора в группу, в частности следующими репликами:

"Йопта... прям интересно, кто же покупает билеты на твои концерты"

"Это уже снизу постучали или пробили и забрали?"

"Интересно для кого он это? Или уже украинский забыл"

"Просто зачем на английском? Думаете к вам пойдут иностранцы? Не смешите, к вам теперь разве что русские присоединятся"

Комментарии пользователей под постом Потапа (скриншот из Instagram)

Комментарии пользователей под постом Потапа (скриншот из Instagram)

Комментарии пользователей под постом Потапа (скриншот из Instagram)

Ранее Потап вызвал волну критики после обращения к фанатам. Потап, который недавно стал Славиком Балаганом, уже активно планирует концертную деятельность. Одним из первых новое амплуа рэпера на сцене увидит израильский город.

Впоследствии певец объяснил, почему он во время войны живет в Барселоне. В Испании полгода назад открыли офис компании Mozgi Group, которую Потап переименовал в Mozgi International. На этом продюсер не планирует останавливаться.