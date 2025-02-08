Потап оголосив про кастинг у свій гурт: як відреагували в мережі (фото, відео)

Користувачі в мережі відреагували на відео Потапа про початок кастингу в гурт Mozgi. На адресу виконавця полетіли звинувачення — від поганої англійської до "крінжовості" ролика в соцмережі.

Related video

Український виконавець Потап повідомив, що оголошує кастинг до свого гурту Mozgi Band. Відповідне відео з початком прийому заявок співак оголосив у своєму Instagram.

Cпівак англійською мовою запросив співаків, танцюристів чи "просто талановиту особу" долучитися до проб, надіславши відповідне відео. Відеороботи найкращих учасників український виконавець обіцяє розмісити на своїй сторінці.

"Я радий оголосити про європейський кастинг на прослуховування до Mozgi Band. Все, що вам потрібно, це — записати відео, де ви танцюєте чи співаєте", — сказав Потап.

В описі до свого відео, співак додав, що нових учасників гурту чекають "фестивалі, тв-шоу та участь в рекламі".

"Тому не втрачайте свою нагоду, бо тепер шоубізнес став відкритим для вас!" — резюмував Потап.

Як відреагували користувачі

Українські юзери в Instagram відреагували на нове відео виконавця із запрошенням на кастинг. Багато з дописувачів іронічно висміяли ролик з початком відбору до гурту, зокрема наступними репліками:

"Йопта … прям цікаво, хто ж купує квитки на твої концерти"

"Це вже знизу постукали чи пробили і забрали?"

"Цікаво для кого він це? Чи вже українську забув"

"Просто нащо англійською? Думаєте до вас підуть іноземці? Не смішіть, до вас тепер хіба що росіяни приєднаються"

Коментарі користувачів під постом Потапа (скріншот з Instagram)

Коментарі користувачів під постом Потапа (скріншот з Instagram)

Коментарі користувачів під постом Потапа (скріншот з Instagram)

Раніше Потап викликав хвилю критики після звернення до фанатів. Потап, який нещодавно став Славіком Балаганом, уже активно планує концертну діяльність. Одним з перших нове амплуа репера на сцені побачить ізраїльське місто.

Згодом співак пояснив, чому він під час війни живе в Барселоні. В Іспанії пів року тому відкрили офіс компанії Mozgi Group, яку Потап перейменував на Mozgi International. На цьому продюсер не планує зупинятися.