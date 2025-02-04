"Це благословенне місце": Потап пояснив, чому під час війни живе в Барселоні (відео)

В Іспанії пів року тому відкрили офіс компанії Mozgi Group, яку Потап перейменував на Mozgi International. На цьому продюсер не планує зупинятися.

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Український репер та продюсер Потап пояснив, чому обрав для життя Барселону. Про це музикант розповів у своєму Instagram.

Чоловік Насті Каменських зізнався, що іспанське місто доволі комфортне та атмосферне.

"Це благословенне місце. Тут поєднується море, музика, культура, прекрасний аеропорт. Звідси дуже легко дістатися куди завгодно. Барселона – місто творчих людей, тому саме тут, друзі, я живу", — сказав у відео Олексій Потапенко.

Зокрема, він зазначив, що вже минуло шість місяців, як у Барселоні відкрили офіс компанії Mozgi Group, яку продюсер перейменував на Mozgi International.

"Святкуємо пів року з моменту відкриття офісу MOZGI Internacional в Барселоні, невеличкий анонс фотосесії та закулісся для відомого світового ЗМІ", — підписав ролик репер.

Потап

Зокрема, Потап планує розвивати кар'єру та відкрити офіси не лише в Барселоні, а й у Маямі та Лондоні.

"Тут багато професійної роботи, і вже як пів року ми офіційно відкрили офіс у Барселоні, так що Mozgi Group стала Mozgi International", — сказав чоловік Насті Каменських.

Також з Іспанії легше працювати з Латинською Америкою.

Український шоумен Олексій Потапенко нещодавно змінив псевдонім з Потапа на Slavic Balagan перед початком гастролей містами США. Тепер репер позиціює себе не як представника України, а країн Східної Європи.

Нагадаємо, Потап звернувся до фанатів, що викликало хвилю хейту.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на новий проєкт Потапа.