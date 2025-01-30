Настя Каменських підтримала Потапа та прокоментувала зміну його псевдоніма

Настя Каменських публічно підтримала нового Потапа! Співачка вперше за довгий час звернулася до чоловіка, прокоментувавши його зміну псевдоніма та старт міжнародного проєкту.

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Відома українська співачка Настя Каменських вперше за довгий час згадала свого чоловіка – репера та продюсера Потапа. Вона публічно звернулася до нього в соцмережах, підтримавши його новий сценічний псевдонім та проєкт.

Як відомо, Потап тепер виступає під ім'ям Slavic Balagan. Він покинув Україну на початку повномасштабного вторгнення та нині зосередився на роботі для іноземної аудиторії.

Артист вже випустив трек "Trumpumpum", який присвятив Дональду Трампу. У кліпі, створеному за допомогою нейромереж, "з'явилися" світові лідери, зокрема Трамп, Кім Чен Ин, Ілон Маск, Макрон та інші.

Каменських відреагувала на новий етап у кар'єрі чоловіка, назвавши його "яскравим початком". Вона поділилася фрагментом кліпу у своєму Instagram та закликала шанувальників оцінити роботу Потапа.

"Вітаю з яскравим початком Slavic Balagan", – написала Настя під відео з піснею "Trumpumpum".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Андрійчук, якій приписували роман з Потапом, відреагувала на новий проєкт репера.

Крім цього, Фокус писав, що Потап у новому амплуа влаштував "дегустацію" в Іспанії.