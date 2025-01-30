Настя Каменских поддержала Потапа и прокомментировала смену его псевдонима

Настя Каменских публично поддержала нового Потапа! Певица впервые за долгое время обратилась к мужу, прокомментировав его смену псевдонима и старт международного проекта.

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Известная украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время вспомнила своего мужа — рэпера и продюсера Потапа. Она публично обратилась к нему в соцсетях, поддержав его новый сценический псевдоним и проект.

Как известно, Потап теперь выступает под именем Slavic Balagan. Он покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и сейчас сосредоточился на работе для иностранной аудитории.

Артист уже выпустил трек "Trumpumpum", который посвятил Дональду Трампу. В клипе, созданном с помощью нейросетей, "появились" мировые лидеры, в частности Трамп, Ким Чен Ын, Илон Маск, Макрон и другие.

Каменских отреагировала на новый этап в карьере мужа, назвав его "ярким началом". Она поделилась фрагментом клипа в своем Instagram и призвала поклонников оценить работу Потапа.

"Поздравляю с ярким началом Slavic Balagan", — написала Настя под видео с песней "Trumpumpum".

Напомним, ранее мы писали, что Анна Андрийчук, которой приписывали роман с Потапом, отреагировала на новый проект рэпера.

Кроме этого, Фокус писал, что Потап в новом амплуа устроил "дегустацию" в Испании.