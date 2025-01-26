Потап в новом амплуа устроил "дегустацию" в Испании (фото)

Шоумен Алексей Потапенко недавно сменил псевдоним с Потапа на Slavic Balagan. Теперь он позиционирует себя не как представителя Украины, а стран Восточной Европы.

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Украинский рэпер Потап предлагал "дегустацию" в центре Валенсии, Испания. Видео поделился пользователь Instagram.

Он заметил музыканта в центре Валенсии. Потап стоял с желтым плакатом в своем новом амплуа: красном спортивном костюме и с клетчатой сумкой, на которой был новый псевдоним рэпера Slavic Balagan. На плакате было написано: "Славянская дегустация".

"Друзья, смотрите, кого встретил в центре Валенсии", — сказал автор ролика, пошутив, что Потап также переехал в испанский город.

Потап в Испании Фото: скріншот

Шоумен Алексей Потапенко недавно сменил псевдоним с Потапа на Slavic Balagan перед началом гастролей по городам США. Теперь рэпер позиционирует себя не как представителя Украины, а стран Восточной Европы.

"Привет, ребята, это я, Slavic Balagan — ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь для того, чтобы рассмешить вас и забыть все эти глупые формальности Запада, которые мешают вам найти настоящее счастье", — отметил Потап после запуска нового проекта.

На своей новой странице в Instagram рэпер показал видео, на котором в красном спортивном костюме танцует на улице города за границей.

Потап

Напомним, бывшая жена Позитива отреагировала на новое амплуа Потапа.

Также Фокус писал о новом клипе Потапа (Славика Балагана), посвященном Дональду Трампу.