Потап відповів, чи розлучається він з Настею Каменських (відео)

Музикант хотів би ще чотирьох дітей. Втім, це залежить не лише від нього.

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Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував чутки про розлучення зі співачкою Настею Каменських. Про це музикант розповів в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю.

Потап розповів про стосунки з Настею Каменських (див. з 3:05)

На запитання, яким він себе бачить у 50 років, 43-річний Потап відповів, що "худим". Зокрема, продюсер хоче ще дітей, проте це також залежить від його дружини Насті Каменських.

В інтерв'ю Потап заявив, що під час війни особисті стосунки каталізуються або в один бік, або в інший. Тобто пари або розлучаються, або їхні стосунки стають ще міцнішими.

"На нас спрацювало в позитивний бік. Ми давно разом, дивимося в один бік. Тож усе гаразд", — відповів Потап.

Репер додав, що і 2022 року, коли чутки про розлучення пари поширювалися більш активно, вони з Каменських були разом.

"Нас сприймають, як персонажів з коміксів, ніби ми живемо з людьми весь цей час. Вони з нами ростуть, вони дорослішають, вони одружуються, народжують дітей. А ми з ними весь цей час. Вони чекають від нас якихось драматичних ситуацій", — сказав Потап.

Настя Каменських і Потап Фото: kamenskux/instagram

Також продюсер розкрив свої бажання стати ще не один раз батьком.

"Я б хотів ще чотирьох (дітей, — ред.). Але тут уже таке питання. Не тільки до мене, а й до Всесвіту. Вона (Настя Каменських, — ред.) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", — зізнався Потап.

У репера вже є син Андрій від продюсерки Ірини Горової, з якою він був одружений до Насті Каменських.

Нагадаємо, Потап розповів про зустріч з Валерієм Залужним.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на новий проєкт Потапа.