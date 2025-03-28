Іранський репер розповів, як утік від смертної кари за протести в Тегерані

Саман Ясін пережив тортури, дивом уникнув повішення і ледь не загинув під час втечі до Іраку, коли його кинув провідник.

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Про це пише CNN.

Відомий курдо-іранський репер Саман Ясін потрапив до в'язниці після антиурядових протестів у Тегерані. Йому висунули звинувачення у скоєнні злочину проти Ісламської Республіки та "ведення війни проти Бога", коли він нібито стріляв у повітря під час протестів. Ясін усе заперечує. Ясін провів два роки в іранських в'язницях за участь у протестах "Жінка, життя, свобода" 2022 року, під час яких він долучився до вуличних демонстрацій і писав антирежимні пісні.

Ясін, чиє справжнє ім'я — Саман Саєді, був заарештований у жовтні 2022 року і належить до багатьох іранських діячів мистецтва, які зазнали судового переслідування через протести, що спалахнули 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні, яку забили до смерті під час арешту за неправильне носіння хіджабу.

Протестувальники в Тегерані з портретом Махси Аміні Фото: Al Arabiya

Amnesty International і Незалежна міжнародна місія ООН зі встановлення фактів в Ірані заявляють, що у зв'язку з повстанням, спровокованим смертю Аміні, було страчено 10 осіб, а під час протестів загинули щонайменше 500 осіб.

Ясін дивом уникнув страти. Він розповів, що 15 хвилин стояв із петлею на шиї та зав'язаними очима, після чого його відпустили.

Верховний суд Ірану пізніше скасував смертний вирок Ясіну, після апеляції, поданої курдською правозахисною організацією, і його мали ув'язнити на п'ять років, проте він утік до Іраку, а потім до Берліна. І на початку березня дав свідчення перед комісією ООН з прав людини в Женеві, Швейцарія.

Саман Ясін дає свідчення в Женеві Фото: Соцмережi

"Ментально я повністю розбитий, але я повільно вчуся з цим справлятися. Тортури мене сильно змінили", — сказав 29-річний артист.

Він два роки сидів у холодній камері, яку ув'язнені прозвали "моргом" у тюремному комплексі Евін, який, як казали слідчі, "не знайти на карті". Його катували щодня, а на одному з допитів слідчий заявив, що виб'є з нього зізнання за допомогою кулькової ручки.

"Вони вставили мені ручку в ліву ніздрю, а потім із силою вдарили по ній знизу. Я втратив свідомість від болю, а коли отямився, то був весь у крові", — розповів Саман. У підсумку він підписав зізнання, що стріляв на протесті, і його відпустили додому лікуватися. А коли йому веліли повернутися до в'язниці — він утік. Дорогою до Іраку його кинув провідник, тож він ледь не замерз у горах, але зумів вижити і виїхати до Берліна.

Нагадаємо, на початку 2025 року в Ірані засудили до смертної кари співака Аміра Хоссейна Магсудлу, відомого як Таталу, після того, як його визнали винним у богохульстві.